ليام روزينيور يكشف عن رأيه في تسجيل جواو بيدرو لـ"أهداف سهلة" بعد أن أبقى ثلاثية نجم تشيلسي حلم دوري أبطال أوروبا حياً

نجم المباراة كان بلا شك جواو بيدرو، الذي سجل حتى الآن 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. سارع روزينيور إلى تسليط الضوء على أهمية التمركز الاستراتيجي للمهاجم في هدفيه الأول والثالث. "نعم، إنه لاعب من الطراز الرفيع. أعتقد أنه اكتسب ثقة أكبر بنفسه. أعتقد أن لعبه في الاحتفاظ بالكرة، والطاقة التي يضفيها على الفريق من حيث الضغط، وحركته، وهدفه بقدمه اليسرى هي من الطراز العالمي. إنهاء الهجمات رائع. لكن في الواقع، أنا سعيد جدًا جدًا بهدفينه اللذين سجلهما. كان في المكان المناسب في الوقت المناسب. لقد عملنا بجد معه على ذلك، لكنه سجل ثلاثية"، قال المدرب بعد صافرة النهاية.