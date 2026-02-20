كشف أوليفر كان، الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ، أنه كان يلجأ إلى أساليب خاصة في التعامل مع اللاعب الدولي ليروي ساني خلال فترة وجوده في ميونيخ، من أجل تحفيزه على تقديم أفضل أداء له.
"لو امتلكت موهبتك لأصبحت ميسي" .. أوليفر كان يهاجم ساني!
ماذا قال كان
في برنامج Sky"Triple - der Hagedorn-Fussballtalk"، كشف الحارس العالمي السابق: "لطالما كان هذا الموضوع محل نقاش مع ليروي. قلت له: لو كان لدي موهبتك، لكنت ميسي. كان ينظر إليّ دائمًا بعيون مفتوحة على مصراعيها. لم يكن يعرف حقًا ماذا يقول. فقلت له: أظهرها لنا ببساطة. وهذا هو التقدم نحو لاعب من هذا النوع. جعله قادرًا على الأداء".
انضم ساني إلى ميونيخ في عام 2020 مقابل 49 مليون يورو من مانشستر سيتي وبقي هناك حتى الصيف الماضي. على الرغم من فوزه بالعديد من الألقاب، إلا أنه اتُهم مرارًا بعدم الثبات وأحيانًا بعدم الجدية.
بعد عدة تقلبات في المفاوضات حول تمديد عقده الذي ينتهي في 2025، قرر ساني في النهاية مغادرة بايرن ميونيخ وانتقل إلى جلطة سراي بدون مقابل. وهي خطوة انتقدها كان بعد ذلك بوقت قصير. قبل انتقاله، كان ساني قد غير وكيله بعد أن توصل بالفعل إلى اتفاق مع بايرن.
- Getty
كان لا يعتقد حقًا أن بايرن ميونيخ سيتحفظ في سوق الانتقالات
وكلاء اللاعبين هم أيضًا موضوع ساخن هذه الأيام في ميونيخ. استمرت المفاوضات الناجحة في النهاية مع دايوت أوباميكانو بشأن عقد عمل جديد لعدة أشهر، ولم يحظ مستشاره موسى سيسوكو بقبول جيد، خاصة من قبل الرئيس الفخري أولي هونيس. بل إن رئيس النادي الحائز على الرقم القياسي في عدد الألقاب انتقد المهنة برمتها وأعلن عنها، كعادته، بشكل علني أنه سيتخذ إجراءات أكثر صرامة.
على النقيض من ذلك، نظر كان إلى الأمر بواقعية أكبر. "هناك سوق للاعبين المتميزين، وهذا السوق شديد التنافسية. والمستشارون يدركون ذلك بالطبع."
هناك "ربما 10 إلى 15 ناديًا قادرًا على دفع أموال طائلة للاعبين الكبار". الانسحاب من هذا السباق سيكون حلاً صعباً بالنسبة لكان: "يمكننا الآن نظرياً أن ننسحب ونقول إننا سنراهن مرة أخرى على الشباب. هذا أمر محبب دائماً ويحظى بقبول جيد في كل مكان. إذا فزت، فهذا رائع، وإذا لم تفز، فجأة يصبح الأمر غير جيد."
لأن: "في النهاية، الأمر يتعلق بنادي كبير مثل بايرن ميونيخ أو ريال مدريد أو أي نادي آخر، بأن يكون لديه أفضل اللاعبين في صفوفه". ففي النهاية، كرة القدم لا تُلعب "فقط هنا في ألمانيا".
كما يعتقد كان أن تصريحات هونيس الأخيرة بشأن اتباع بايرن مسارًا أكثر توفيرًا في سوق الانتقالات يجب أن تؤخذ بحذر: "إن قيام أولي بالتراجع قليلاً عن موقفه من حين لآخر والتحفظ في تصريحاته له سبب استراتيجي بالطبع. عندما يتعلق الأمر بتمديد العقود، وعندما يتعلق الأمر بالانتقالات مرة أخرى. لا يجب أن يشعر الناس أنك تحتاج فقط إلى الذهاب إلى خزينة أموالك".
أداء ليروي ساني مع نادي بايرن ميونيخ:
- المشاركات: 223
- الأهداف: 61
- تمريرات حاسمة: 55
- الألقاب: 8