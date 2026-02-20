"لو امتلكت موهبتك لأصبحت ميسي" .. أوليفر كان يهاجم ساني!

في برنامج Sky"Triple - der Hagedorn-Fussballtalk"، كشف الحارس العالمي السابق: "لطالما كان هذا الموضوع محل نقاش مع ليروي. قلت له: لو كان لدي موهبتك، لكنت ميسي. كان ينظر إليّ دائمًا بعيون مفتوحة على مصراعيها. لم يكن يعرف حقًا ماذا يقول. فقلت له: أظهرها لنا ببساطة. وهذا هو التقدم نحو لاعب من هذا النوع. جعله قادرًا على الأداء".

انضم ساني إلى ميونيخ في عام 2020 مقابل 49 مليون يورو من مانشستر سيتي وبقي هناك حتى الصيف الماضي. على الرغم من فوزه بالعديد من الألقاب، إلا أنه اتُهم مرارًا بعدم الثبات وأحيانًا بعدم الجدية.

بعد عدة تقلبات في المفاوضات حول تمديد عقده الذي ينتهي في 2025، قرر ساني في النهاية مغادرة بايرن ميونيخ وانتقل إلى جلطة سراي بدون مقابل. وهي خطوة انتقدها كان بعد ذلك بوقت قصير. قبل انتقاله، كان ساني قد غير وكيله بعد أن توصل بالفعل إلى اتفاق مع بايرن.