أنقذهم في 2010 وورطهم بكأس العالم 2026 .. الاتحاد الدولي ينزع نجمتين من قميص أوروجواي بسبب لويس سواريز

كلمات عفوية خرج بها النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن عدد النجوم على قميص منتخب بلاده، ولم يكن يعلم أنها ستؤدي إلى ورطة قبل كأس العالم 2026.

من المتعارف عليه أن أوروجواي تضع على قميصها الرسمي 4 نجوم، منهم نجمتين لفوز الفريق بكأس العالم مرتين في 1930 و1950.

ويضاف إلى ذلك نجمتين تم وضعهما لحصول الفريق على الميدالية الذهبية في الأولمبياد لعامي 1924 و1928، وهنا تكمن المشكلة بمعادلة هذا الإنجاز بتحقيق المونديال.

سواريز سبق أن اعترض على الأمر في تصريحات صحفية، مما جعل الأنباء تنتشر حول انتزاع نجمتين من قميص الفريق وفقًا لقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".