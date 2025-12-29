Luis Suarez Sporting cpAI
تامر أبو سيدو

لويس سواريز "كولومبيا" .. الاسم ليس ما يجمعه فقط مع صديق ميسي واكتئاب قلب مسيرته رأسًا على عقب!

مهاجم سبورتينج لشبونة الذي يتحدى البرتغال في كأس العالم 2026

لا يتوقف الدوري البرتغالي أبدًا عن إنتاج النجوم الكبار وتصديرهم للقارة العجوز، وإن لم تتولى أنديته عملية الإنتاج كاملة ومن البداية، تلعب على الأقل دور "المعرض" الذي يُقدم اللاعبين في أفضل شكل ممكن، وذلك بعدما يتم صقل موهبتهم جيدًا وإعادة إطلاقهم من جديد.

سبورتينج لشبونة تخلى الصيف الماضي عن مهاجمه فيكتور جيوكيريس بسعر قياسي لصالح آرسنال، وصل إلى 66 مليون يورو تقريبًا، وقد عوضه بالكولومبي لويس سواريز والذي ضمه من ألميريا مقابل نحو 22 مليون يورو، لينفجر المهاجم ويُصبح أحد أهم نجوم الموسم في أوروبا. فمن هو هذا اللاعب سمي نجم أوروجواي الكبير وصديق ليونيل ميسي؟

  • رحلة معاناة في المجهول

    لويس سواريز ليس لاعبًا جديدًا في كرة القدم، لا يندرج تحت بند المواهب الشابة في الدوري البرتغالي، بل هو لاعب يعيش سن النضج الكروي، حيث وصل إلى عامه الـ28، وقد تخطى رحلة من المعاناة في المجهول قبل أن تُسلط عليه الأضواء هذا الموسم في أوروبا. 

    نستطيع بالطبع تخيل حياة اللاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية وكيف كانت معاناتهم وعوائلهم للهروب من جحيم الفقر والعصابات المنظمة والمخدرات والإيمان بموهبتهم والإصرار على استخدامها لبدء حياة أفضل، ولويس سواريز أحد هؤلاء بالتأكيد، وقد غادر كولومبيا في عامه الـ19 مطاردًا حلمه في ملاعب كرة القدم الإسبانية، وتحديدًا بالإعارة لنادي غرناطة الثاني.

    لم يعد بعدها اللاعب إلى كولومبيا، بل انتقل صيف 2017 إلى واتفورد الإنجليزي ومنه خرج معارًا لـ3 مواسم متتالية، لأندية بلد الوليد وخيمانستيك وريال سرقسطة، وشارك معهم جميعًا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ولكن تجربته الأخيرة كانت الأفضل والأنجح، حيث استطاع إحراز 19 هدفًا وصناعة 6 خلال 38 مباراة من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

    نجاحه مع ريال سوسيداد قاده للعودة إلى غرناطة من جديد، ولكن بالانتقال النهائي من واتفورد مقابل 10 ملايين يورو، وقد قضى مع النادي موسمين لم يحالفه بهما الكثير من النجاح، إذ اكتفى بإحراز 15 هدفًا وصناعة 5 خلال 75 مباراة.

    رغم ذلك، إلا أن اللاعب وجد فرصة جديدة في مارسيليا الفرنسي، ولكنها لم تمتد لأكثر من 6 أشهر، حيث وصل النادي في صيف 2022 وغادر في يناير 2023 عائدًا إلى إسبانيا معارًا لأميريا حتى نهاية الموسم، وقد تحول العقد إلى انتقال دائم بعدما تحقق شرط ذلك وهو البقاء في الليجا.

  • اكتئاب!

    بدأ لويس سواريز موسم 2023-2024 جيدًا مع ألميريا، لكنه تعرض للضربة الأقوى في مسيرته، حيث أصيب بكسر في عظمة الساق في بداية أكتوبر 2023، ليغيب حتى منتصف الموسم ويعود ليلعب 25 دقيقة على مباراتين ثم يعود للغياب بسبب دخوله في مرحلة اكتئاب!

    لن نجد أفضل من لويس سواريز نفسه ليصف تلك المرحلة من حياته وكيف غيرت من قناعاته، يقول خلال مقابلة مع صحيفة "El Espectador" بعد نجاحه الملفت مع سبورتينج لشبونة "مررت بفترة من الاكتئاب تعافيت منها تدريجيًا بالعمل ومساعدة الأخصائيين النفسيين. لم أكن أستطيع حتى النهوض من السرير. تلك الإصابة جعلتني ألامس القاع، لكنها أيضًا ساعدتني على تقوية عقلي. لو لم أمر بهذه اللحظات، لما كنت اللاعب الذي أنا عليه اليوم".

    أضاف "تلك التجربة غيرت طريقة فهمي لكرة القدم. اليوم أستمتع أكثر باللعب، وأستفيد من كل لحظة. سابقًا كنت أفكر فقط في الركض أو تسجيل الأهداف، الآن أفهم أن المهم هو الاستمتاع بما تفعله".

    وأوضح اللاعب الكولومبي أنه خلال تلك المرحلة الصعبة قرر إغلاق ملفات قديمة وفتح أخرى جديدة، قائلًا "كنت أريد تغيير كل شيء. تركت شعري ينمو قليلاً، وغيرت اسم القميص إلى (Luis Javier Suárez). هذه مراحل تغلق وتفتح أخرى. ربما لم أكن في النقطة المثالية سابقًا، لكن الآن وجدت الكمال. أعرف نفسي جسديًا وذهنيًا، وأدرك نقاط قوتي".

    اللاعب رسم وشم الأسد على يده بعد تلك الفترة الصعبة، وقد قال عن ذلك "الأسد لا يشرح نفسه. عندما يزأر، الجميع يفهم".

  • الانفجار الفني

    عاد اللاعب لاستكمال الموسم مع ألميريا وقد نجح في إحراز هدفين خلال المواجهة الأخيرة أمام قادش، ليبدأ بعدها موسم 2024-2025 الذي كان بمثابة نقطة التحول الكبرى في مسيرته الكروية.

    رغم الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلا أن نجاح لويس سواريز كان ملحوظًا ومتابعًا جيدًا، فقد تُوج هدافًا للبطولة برصيد 27 هدفًا، وقدم بجانبهم 8 تمريرات حاسمة، ليختاره سبورتينج لشبونة صيف 2025 ليخلف المهاجم الراحل جيوكيريس.

    انتقال النجم الكولومبي صاحبه الكثير من الشكوك والتساؤلات حول قدرته النجاح في الدوري البرتغالي بعد فشله السابق في فرنسا وإسبانيا، لكن لويس سواريز رد على الجميع بأداء خطف إعجاب الجميع.

    لعب اللاعب 25 مباراة حتى الآن سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى، وينشط في مركز المهاجم المتقدم ويتجه أحيانًا للجناح الأيسر، يمتاز بالسرعة والمهارة والانطلاقات القوية تجاه المرمى، بجانب لمسة أخيرة فتاكة.

  • ما يجمعه مع صديق ميسي أكثر من الاسم!

    حين نقرأ أو نسمع اسم لويس سواريز لا يتبادر إلى أذهاننا سوى لويس سوراريز واحد! نجم أياكس أمستردام وليفربول وبرشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، صديق ليونيل ميسي وزميله في إنتر ميامي، نجم أوروجواي التاريخي.

    بطل تقريرنا الكولومبي لا يجمعه مع لويس سواريز الأسطوري الاسم فقط، بل يجمعهما إنجاز فريد لم يُحقق أي أحد في أمريكا الجنوبية سواهما! وهو إحراز 4 أهداف في مباراة واحدة من تصفيات كأس العالم.

    فعلها نجم أوروجواي خلال مواجهة تشيلي عام 2011، وكررها المهاجم الكولومبي خلال مواجهة فنزويلا في 2025 .. ربما يأمل لويس سواريز كولومبيا في وجه شبه ثالث يتعلق باللعب لأحد الأندية الكبيرة التي لعب لها صديق ميسي. 

  • تحدي البرتغال ورونالدو

    لويس سواريز أحد النجوم المنتظرين في قائمة كولومبيا خلال نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وقد أوقعته القرعة مع منتخبي البرتغال وأوزبكستان وبانتظار تحديد المنتخب الثالث.

    سواريز صاحب الـ4 أهداف مع المنتخب خلال 8 مباريات وصف ارتداءه القميص الوطني بالحلم، مشيرًا إلى أنه وفى بذلك وعده لجده، وقد احتفل رافعًا يديه إلى السماء بعد هدفه الدولي الأول وقال باكيًا "أخيرًا يا جدي… وفيت بالوعد".

    اللاعب رفع راية التحدي في وجه البرتغال ونجمهم رونالدو، بقوله لصحيفة "ريكورد" البرتغالية "نحن نقول للجميع أننا سنفوز على البرتغال"، وأضاف "إذا حالفني الحظ في الذهاب للمونديال، ستكون المواجهة عاطفية مع زملائي من سبورتينج".

