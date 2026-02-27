لويس إنريكي يحذر تشيلسي وليفربول وشركاهما من أن باريس سان جيرمان لا يعرف الخوف، لأن "الجميع يعلم" أنه قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى

في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد تأكيد نتائج القرعة، سلط إنريكي الضوء على التغيير في النظرة إلى فريقه. يدرك المدرب تمامًا أن التوقعات قد ارتفعت، لكنه يرى في ذلك دليلًا على التقدم الذي أحرزه الفريق تحت قيادته.

"الأمر مختلف عن العام الماضي حيث لم يكن أحد يعتقد أننا قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا. اليوم، الجميع يعلم أننا قادرون على الفوز بهذه المسابقة"، أوضح. "لذلك، علينا تحسين أدائنا، ونحن ندرك ذلك. لكن ما رأيناه إيجابي، وعلينا التعود على الظروف المختلفة".

واجه باريس سان جيرمان العديد من العقبات التكتيكية خلال موسم صعب، لكنه لا يزال الفريق الذي يجب التغلب عليه. أشار إنريكي إلى قوة الفريق الذهنية باعتبارها أحد أهم مزاياه.

وقال إنريكي: "ما يجعلني متفائلاً هو رؤية قدرة الفريق على التعامل مع المشاكل التي واجهها هذا الموسم. خلال الموسم، أظهرنا مرات عديدة ما هو فريقنا. لعبنا العديد من المباريات الجيدة. من الناحية الإحصائية، الأمر أفضل في بعض الجوانب. أنا سعيد بالطريقة التي نستعد بها للمباريات، وكيف نؤدي. يظهر الفريق قدرته على التغلب على المواقف الصعبة والمشاكل".