لويس إنريكي يبعث برسالة واضحة بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان وسط أنباء عن اهتمام مانشستر يونايتد به
تحديث مستقبل لويس إنريكي
سُئل لويس إنريكي عن مستقبله في باريس سان جيرمان وسط أنباء عن ارتباطه بمانشستر يونايتد، حيث يبحث الشياطين الحمر عن خيارات بديلة للمدرب المؤقت مايكل كاريك قبل الصيف. ومع ذلك، يؤكد المدرب البالغ من العمر 55 عامًا أنه لا ينوي مغادرة باريس سان جيرمان، حيث تشير التقارير إلى أنه على وشك توقيع تمديد لعقده الحالي الذي يستمر حتى عام 2027. وفي مؤتمره الصحفي يوم الاثنين، بدا أنه يؤكد ذلك.
وقال للصحفيين: "أنا سعيد جدًا في باريس سان جيرمان. Ici c’est Paris!"
بداية كاريك الجيدة
قد لا يحتاج مانشستر يونايتد إلى البحث بعيدًا للعثور على أفضل خيار لتولي المنصب، بالنظر إلى بداية كاريك في أولد ترافورد. فوزهم 2-0 على توتنهام في عطلة نهاية الأسبوع منحهم فوزهم الرابع على التوالي، وقد ينتهي الأمر بالمدرب السابق لميدلسبرو بالحصول على المنصب بشكل دائم إذا استمرت مستواه الجيد.
وفي هذا الصدد، قال: "بصراحة، لم يتغير شيء.
أنا أدرك تمامًا الدور الذي أقوم به هنا والمسؤولية التي أتحملها. نريد أن نحقق النجاح، وأريد أن يحقق النادي النجاح بعد نهاية الموسم، سواء كان ذلك بواسطتي أو بواسطة شخص آخر.
في هذه المرحلة، لا يمكنني التحكم في ذلك وسنرى ما سيحدث، ولكن الأمر يتعلق بالتأكيد بمحاولة تحسين الفريق وجعل مانشستر يونايتد أقوى. النتائج على مدى فترة قصيرة من الزمن لا تغير ذلك.
"إذا تغيرت، فهذا يعني أن هناك خطأ ما. لا يمكن أن يكون الأمر بهذه السرعة، سواء كان جيدًا حقًا أو كان هناك بعض المشكلات التي نحتاج إلى حلها".
وأضاف: "أنا أحب ما أفعله. أنا هنا. أشعر أنني في بيتي هنا، لكنني أفهم الوضع تمامًا، لذا لا أفرط في التفاؤل".
باريس سان جيرمان يحاول الحفاظ على زخمه
بينما يأمل مانشستر يونايتد في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى والبقاء فيها، يطمح باريس سان جيرمان إلى تحقيق المزيد من المجد في الدوري الفرنسي. فاز العملاق الباريسي على مرسيليا 5-0 في نهاية الأسبوع، وعاد بذلك إلى صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن منافسه المفاجئ لينس.
أعرب لويس إنريكي عن سعادته بالأداء، وقال للصحفيين: "لعبنا مباراة أفضل في لشبونة (ضد سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا). لعبنا مباراة أفضل، مباراة رائعة، لكن النتيجة كانت (خسارة 2-1). سجلنا هدفًا لكننا اصطدمنا بالعارضة أربع مرات أيضًا. صنعنا الكثير من الفرص. لكن على مدار الموسم، أتذكر مباريات أفضل من هذه. هذه المباراة مهمة جدًا لثقتنا.
وأضاف مدرب باريس سان جيرمان: "كانت المباراة شبه مثالية [...] نحن فريق متماسك. أظهرنا مستوى لاعبينا بشكل جماعي وفردي. إنها أفضل لحظة في الموسم".
وأرسل النجم أوسمان ديمبيلي تحذيرًا خطيرًا لمنافسيهم على اللقب، مضيفًا: "أردنا حقًا أن نلعب مباراة رائعة ونرسل رسالة؛ لقد عدنا ونحن مستعدون للسعي وراء الألقاب.
أعتقد أننا تعاملنا جيدًا مع بداية الموسم. كانت بداية العام الماضي أصعب بكثير. هناك لحظات مهمة قادمة، سواء في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا. سيكون رينس أيضًا في أعقابنا...".
سجل ديمبيلي هدفين في الفوز 5-0، مضيفًا: "أشعر بتحسن. بدأت أستعيد إيقاعي. أنا أتحسن أكثر فأكثر".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه باريس سان جيرمان فريق رين يوم الجمعة في محاولة لمواصلة سعيه نحو اللقب. أما مانشستر يونايتد، فيواجه وست هام في منتصف الأسبوع في المباراة الخامسة تحت قيادة كاريك.
