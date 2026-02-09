قد لا يحتاج مانشستر يونايتد إلى البحث بعيدًا للعثور على أفضل خيار لتولي المنصب، بالنظر إلى بداية كاريك في أولد ترافورد. فوزهم 2-0 على توتنهام في عطلة نهاية الأسبوع منحهم فوزهم الرابع على التوالي، وقد ينتهي الأمر بالمدرب السابق لميدلسبرو بالحصول على المنصب بشكل دائم إذا استمرت مستواه الجيد.

وفي هذا الصدد، قال: "بصراحة، لم يتغير شيء.

أنا أدرك تمامًا الدور الذي أقوم به هنا والمسؤولية التي أتحملها. نريد أن نحقق النجاح، وأريد أن يحقق النادي النجاح بعد نهاية الموسم، سواء كان ذلك بواسطتي أو بواسطة شخص آخر.

في هذه المرحلة، لا يمكنني التحكم في ذلك وسنرى ما سيحدث، ولكن الأمر يتعلق بالتأكيد بمحاولة تحسين الفريق وجعل مانشستر يونايتد أقوى. النتائج على مدى فترة قصيرة من الزمن لا تغير ذلك.

"إذا تغيرت، فهذا يعني أن هناك خطأ ما. لا يمكن أن يكون الأمر بهذه السرعة، سواء كان جيدًا حقًا أو كان هناك بعض المشكلات التي نحتاج إلى حلها".

وأضاف: "أنا أحب ما أفعله. أنا هنا. أشعر أنني في بيتي هنا، لكنني أفهم الوضع تمامًا، لذا لا أفرط في التفاؤل".