عشية مباراة رمزية ضد مارسيليا في الكويت على كأس السوبر، فوجئ باريس سان جيرمان بخبر غير متوقع. إعلان مثير للجدل، سرعان ما تم نفيه، أجبر الإدارة على الخروج عن صمتها لتهدئة الأوضاع.
بعد الإعلان عن رحيل لويس إنريكي للدوري الإنجليزي .. رد مقتضب وحاسم من باريس سان جيرمان
- AFP
شائعة انتشرت أثناء زيارة إلى الكويت
بينما كان فريق باريس سان جيرمان يستقر في الكويت لخوض مباراة كأس السوبر ضد أولمبيك مارسيليا، اجتاحت موجة من الضجة مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء. وكان السبب في ذلك منشورًا وقعه فرانسوا جالاردو. اعتاد جالاردو على الكشف عن أخبار مثيرة للجدل، غالبًا ما يتم نفيها لاحقًا، وقد أكد أن لويس إنريكي، المرتبط بالنادي حتى عام 2027، قد قرر مغادرة باريس الصيف المقبل.
على منصة إكس، قدم جالاردو سيناريو مفصلاً، حتى أنه ذكر الوجهة. "قرر لويس إنريكي مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف. إنه يرغب في إنهاء مغامرته هناك. رغبته هي خوض تحدٍ جديد في دوري آخر، الدوري الإنجليزي الممتاز... مانشستر يونايتد. لقد انتهت الفترة المزدهرة! فلننتقل إلى الأمور الجادة"، قال، بالنظر إلى أن الشياطين الحمر قد أقالوا مؤخرًا روبن أموريم. تصريح مثير، لكنه هش.
- AFP
قلق فوري بين المشجعين
على الرغم من سمعة المصدر، إلا أن الخبر أثار الشكوك. ولم يساعد السياق في تحسين الوضع. يتقدم باريس سان جيرمان على عدة جبهات، وتدخل الموسم مرحلة حاسمة، وتبقى استقرار المدرب موضوعاً حساساً. خشي بعض المشجعين من حدوث مسلسل جديد، خاصة أن لويس إنريكي يجسد المشروع الرياضي الحالي.
في مواجهة هذا التوتر المتصاعد، لم يتردد النادي. جاء الرد سريعًا ومباشرًا.
- AFP
لويس كامبوس يضع حدا للجدل
رد لويس كامبوس على سؤال الصحفي أوليفييه تالارون بوضوح تام. "أخبار كاذبة 100٪"، قال المدير البرتغالي. أربع كلمات. لا أكثر. عبارة قصيرة ومحددة تهدف إلى إنهاء النقاش قبل أن يبدأ. الرسالة لا تترك مجالاً للشك: لا يوجد أي تفكير في الرحيل.
هذا التصريح العلني يعبر عن إرادة واضحة. يرفض باريس سان جيرمان الآن السماح بتفشي الشائعات التي قد تؤثر على غرفة الملابس أو تزعزع الاستقرار في الوسط الرياضي. داخليًا، يسعى النادي إلى إغلاق قنوات الاتصال في لحظة حاسمة.
- AFP
على الرغم من ذلك، لا يزال ماضي لويس إنريكي موضوعًا للنقاش
ومع ذلك، لا يزال هناك عنصر واحد يغذي النقاشات. لم يسبق للويس إنريكي أن مدد مغامرته لأكثر من ثلاثة مواسم، سواء في نادي برشلونة أو مع المنتخب الإسباني أو في أي مكان آخر. هذه الحقيقة تغذي التكهنات، دون أن تعطي مصداقية لإعلان جالاردو.
في الوقت الحالي، لا يزال موقف باريس واضحًا. لا يزال لويس إنريكي تحت عقده، مدعومًا من إدارته، ومركزًا على أهدافه. أما الباقي فليس سوى ضجة إعلامية. وهذه المرة، اختار باريس سان جيرمان الرد بقوة.