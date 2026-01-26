Goal.com
مباشر
luisLuis Enrique Pep Guardiola Barceona GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

لا مكان للقلب أمام المهنية: لويس إنريكي "كابوس برشلونة" في الميركاتو.. ولا تنسوا ما فعله بيب جوارديولا قبله

لويس إنريكي يواصل اصطياد نجوم ومواهب برشلونة..

"لا مكان للقلب أو العاطفة عندما يتعلق الأمر بالمهنية"؛ هكذا هو شعار الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

إنريكي الذي يُردد في كل مكان، أنه "عاشق" للعملاق الإسباني برشلونة؛ ها هو يتحوّل إلى "كابوس حقيقي" لهذا النادي، في سوق الميركاتو.

وارتدى إنريكي قميص برشلونة كـ"لاعب"، في الفترة من 1996 إلى 2004؛ كما أشرف على تدريبه لـ3 سنوات كاملة، من 2014 إلى 2017.

وبعد رحيله عن برشلونة كـ"مدرب"؛ قاد إنريكي المنتخب الإسباني في "ولايتين"، قبل أن يوقع مع باريس سان جيرمان صيف 2023.

ومع الفريق الباريسي.. كتب المدير الفني الإسباني التاريخ؛ حيث حقق السداسية الخالدة معه "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال"، عام 2025.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، كيف تحوّل لويس إنريكي إلى "كابوس" لبرشلونة في سوق الميركاتو؛ لكن مع التأكيد على مهنية هذا المدرب، بعيدًا عن العاطفة..

  • Sporting Clube de Portugal v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    لويس إنريكي.. "كابوس" برشلونة في الميركاتو

    مساء يوم الإثنين "26 يناير 2026"؛ حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة مديره الفني لويس إنريكي، التعاقد مع أحد "جواهر" العملاق الإسباني برشلونة رسميًا.

    جوهرة برشلونة التي تعاقد معها النادي الباريسي؛ هو الإسباني الشاب درو فيرنانديز "18 عامًا"، والذي يُجيد في مركزي صناعة اللعب والجناح الأيسر.

    درو قرر فسخ عقده مع برشلونة، وذلك بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده "6 ملايين يورو"؛ بعدما تلقى عرضًا مغريًا من باريس سان جيرمان.

    لكن.. حرصًا من مسؤولي باريس، على تحسين العلاقات مع برشلونة؛ تم الاتفاق على دفع مبلغ مالي أكبر من قيمة كسر العقد، يُقدر بحوالي 8 ملايين يورو تقريبًا.

    أيضًا.. تجنب باريس سان جيرمان دفع ضرائب ضخمة؛ وذلك وفقًا لما تنص عليه القوانين، عند كسر العقود.

    المهم هُنا أن صفقة درو؛ ليست الأولى التي يخطفها باريس سان جيرمان من برشلونة، في عهد إنريكي.

    وقبل درو.. خطف إنريكي لاعبين اثنين من العملاق الإسباني؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الحارس الإسباني الشاب أرناو تيناس.

    * ثانيًا: الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

    والمثير في الأمر أن صفقتي تيناس وديمبيلي، تمتا في صيف عام 2023؛ بعدما تولى إنريكي تدريب فريق باريس سان جيرمان، مباشرة.

  • FRANCE-SPORTS-FOOTBALL-BALLON-D-OR-OUSMANE-DEMBELE-ARRIVALAFP

    كيف تعاقد "باريس إنريكي" مع تيناس وديمبيلي؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أن نادي باريس سان جيرمان بقيادة مديره الفني لويس إنريكي، اصطاد في "الماء العكر" للعملاق الإسباني برشلونة؛ عندما تعاقد مع الحارس الشاب أرناو تيناس والجناح عثمان ديمبيلي.

    تيناس دخل في خلافات مع إدارة برشلونة صيف 2023، بشأن بعض تفاصيل العقد؛ إلى جانب رغبته في أن يكون أحد عناصر الفريق الأول لكرة القدم بشكلٍ فوري، حيث كان يلعب وقتها في صفوف "الرديف".

    هُنا.. تدخل إنريكي وأقنع تيناس، بالقدوم إلى الفريق الباريسي رسميًا، في صفقة انتقال حر؛ ليخسر برشلونة حارسًا كانت تضع عليه الإدارة، آمالًا كبيرة في خلافة الألماني مارك أندريه تير شتيجن وقتها.

    أما ديمبيلي.. قام باريس سان جيرمان بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة صيف 2023؛ والذي كان يُقدر بـ50 مليون يورو فقط.

    وشعر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم آنذاك، بإحباط شديد للغاية بسبب رحيل ديمبيلي؛ لأنه كان يعتبره قائدًا لمشروعه المستقبلي.

    وحسب تصريحات النجم الفرنسي نفسه، لعب إنريكي دورًا كبيرًا في انتقاله إلى باريس سان جيرمان؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إنريكي أقنع ديمبيلي بالمشروع الرياضي في باريس سان جيرمان.

    * ثانيًا: إنريكي أكد لديمبيلي أنه سيكون عنصرًا رئيسيًا في هذا المشروع.

    وتأكد عثمان ديمبيلي وقتها، بأنه حان وقت الرحيل عن برشلونة؛ بعد سنواتٍ من المعاناة الكبيرة، فنيًا وعلى مستوى الإصابات.

  • FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGO-TRAININGAFP

    عندما رفع لويس إنريكي شعار "المهنية أولًا"!

    الآن.. لننتقل إلى جانب مهم للغاية في تقريرنا؛ وهو أن خطف المدير الفني لويس إنريكي لنجوم ومواهب العملاق الإسباني برشلونة، ليس له أي علاقة بـ"حب أو كره" هذا الكيان.

    إنريكي يتعامل بـ"مهنية كبيرة"؛ حيث يجد أمامه فرصة سوق جيدة للغاية، مع لاعبين يناسبون أفكاره التكتيكية.

    مثلًا.. أرناو تيناس كان يُنظر إليه كأحد أبرز الحراس القادمين بقوة؛ وذلك نظرًا لجودته الكبيرة في اللعب بالقدمين، بالإضافة إلى ردة فعله السريعة.

    وحسب المخطط وقتها.. إذا لم ينجح تيناس مع باريس - وهو ما حدث بالفعل -، لن يخسر النادي شيئًا من ضمه؛ حيث كانت الصفقة مجانية أساسًا، عندما تم التوقيع معه من برشلونة.

    وباع عملاق العاصمة الفرنسية، حارسه الإسباني الشاب إلى النادي المحلي فياريال، في صيف عام 2025، مقابل مبلغ 2.5 مليون يورو؛ أي أنه حقق مكسبًا ماليًا من ورائه، حتى ولو كان صغيرًا.

    وبخصوص الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ فهو منذ أن كان في النادي المحلي رين ثم بوروسيا دورتموند الألماني - قبل الانتقال إلى برشلونة -، كان يُنظر إليه على أنه سيكون من بين الأفضل في العالم.

    إلا أن مسيرة ديمبيلي شهدت انتكاسة، عندما انضم إلى برشلونة عام 2017، حيث لم يحتمل الضغوطات الكبيرة؛ الناتجة عن الآتي:

    * أولًا: جاء إلى برشلونة في صفقة ضخمة؛ قُدِرت قيمتها بين الثابت والمتغيّرات بـ"148 مليون يورو".

    * ثانيًا: جاء إلى برشلونة كـ"خليفة" للساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور؛ المنتقل وقتها إلى باريس سان جيرمان بالذات.

    لذلك.. رأى إنريكي أنه إذا تم تحرير ديمبيلي من هذه الضغوطات؛ فإن قدرات اللاعب الفنية ستنفجر، وهو ما حدث بعد الانضمام إلى الفريق الباريسي بالفعل.

    ديمبيلي كان العنصر الرئيس في تتويج باريس سان جيرمان بـ"السداسية التاريخية" في 2025؛ مع حصوله هو شخصيًا على جائزتي "الكرة الذهبية" و"ذا بيست"، لأفضل لاعب في العالم.

    وحاليًا.. يحاول إنريكي أن يكرر الأمر مع الموهبة الإسبانية درو فيرنانديز، المنضم من برشلونة في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ خاصة أن باريس لن يخسر كثيرًا حال فشل صفقته، التي كلفت 8 ملايين يورو فقط.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    لا تنسوا ما فعله بيب جوارديولا ضد برشلونة!

    أخيرًا.. لابد التأكيد على أن ما يقوم به المدير الفني الإسباني لويس إنريكي مع نادي برشلونة؛ سبقه فيه مواطنه بيب جوارديولا، الذي يقود العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي حاليًا.

    ولا يختلف اثنان على عشق جوارديولا، ابن برشلونة "لاعبًا ومدربًا"، لهذا الكيان الرياضي الكبير؛ بل أنه هو نفسه يعلن ذلك، في كل مؤتمر أو حوار صحفي تقريبًا.

    لكننا نتذكر أن جوارديولا، بمجرد أن تولى تدريب نادي بايرن ميونخ في 2013؛ خطف أحد أبرز مواهب برشلونة وقتها، وهو متوسط الميدان الإسباني تياجو ألكانتارا.

    آنذاك.. كان يُنظر إلى تياجو، على أنه خليفة الأسطورة تشافي هيرنانديز؛ لذلك رحيله عن برشلونة، مثّل ضربة قوية لخطط العملاق الإسباني المستقبلية.

    إلا أنه في النهاية؛ جوارديولا وجد فرصة سوق أمامه، حيث كان الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقتها لا يتخطى الـ25 مليون يورو.

    ليس هذا فقط؛ بل أن ألكانتارا كان العنصر الرئيس الذي سينفذ به جوارديولا أفكاره في بايرن ميونخ، من حيث الاستحواذ والتيكي تاكا.

    وبناء على هذه المعطيات؛ جنب جوارديولا القلب والعاطفة نحو برشلونة، وغلب لغة المهنية بنسبة 100%.

