لم تتوقعها بشكل صحيح كما فعلتها في ريال مدريد .. لوكا مودريتش صاحب الوجهين أرهقه أسلوب أليجري بلقاء ميلان وبارما!

خرج النجم البرازيلي كاسيميرو بتصريحات أكد فيها على أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، قال لزملائه بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد عام 2016، في النهائي الذي أقيم في ميلانو: "يا أصدقائي علينا أن نفوز بلقبين آخرين من دوري أبطال أوروبا".

وكان رد زملائه عليه: "هيا يا لوكا، لقد فزنا تقريبًا ببطولتين متتاليتين منذ نهائي لشبونة"، ليرد: "لا الفريق الرائع الذي نملكه، علينا استغلال الفرصة وصناعة التاريخ بالتتويج بلقبين إضافيين".

وبالفعل نجح ريال مدريد في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين عامي 2017 على حساب يوفنتوس و2018 بعد التفوق على ليفربول في النهائي.

تصريح كاسيميرو يكشف أن مودريتش يمتلك حس عالي، ويمكنه توقع الأمور الصعبة قبل السهلة، ولكن يبدو أنه لم يحالفه التوفيق خلال اختيار ميلان، للانتقال له بعد انتهاء مسيرته مع ريال مدريد.

ميلان لم يتمكن حتى الآن من الاستمرار على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي أكثر من 24 ساعة، ويمتلك لاعبين غير قادرين على قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات والإنجازات، فلماذا لم يتوقع لوكا كل هذه المعاناة.