عودة بوفون في السان سيرو: "المدرب" مودريتش يذوق مرارة بارما وسط آفة الكالتشيو المعتادة!

"إذا لم تستغل الفرص، فلتدفع الثمن"، هكذا كان فريق ميلان، الذي تجرع كأس الخسارة الثانية في الـ(سيري آ)، هذا الموسم، بعد سقوطه أمام ضيفه بارما بنتيجة (1-0)، في السان سيرو.

في مباراة الجولة السادسة والعشرين، انتزع بارما النقاط الثلاث عن طريق مدافعه، وأحد أفضل لاعبي المباراة، ماريانو توريلو، صاحب الهدف في الدقيقة 80.

وتجمد رصيد ميلان عند 54 نقطة، ليبقى في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر، بينما رفع بارما رصيده إلى 32 نقطة، في المركز الثاني عشر، محققًا فوزًا غائبًا في السان سيرو منذ فترة طويلة.

ماذا صنع لوكا مودريتش أمام بارما؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

Getty/Goal