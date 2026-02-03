Goal.com
زهيرة عادل

لوكا مودريتش "عجوز ميلان الشاب" .. أنانية زميله حرمته من تكرار لدغته وحذاؤه "الممزق" خذله أمام بولونيا!

ماذا قدم الكرواتي في ليلة إسقاط بولونيا بثلاثية؟

استعاد ميلان زمام ملاحقة إنتر على صدارة جدول الترتيب من جديد، بعد تعثره بالتعادل في الجولة الـ22 أمام روما (1-1)، وأسقط بولونيا على أرضه بثلاثية نظيفة، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

الثلاثية سجلها الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك، الفرنسي كريستوفر نكونكو "ضربة جزاء"، ومواطنه أدريان رابيو في الدقائق 20، 39 و48 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد الروسونيري للنقطة الـ50 محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن إنتر؛ صاحب الصدارة. أما بولونيا فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز العاشر.

ووسط هذه المباراة، التي أبدع بها الضيوف، كان "مايسترو" خط الوسط النجم لوكا مودريتش حاضرًا .. فماذا قدم الكرواتي المخضرم بالتحديد؟

  • ثلاثي أخفى بولونيا في جيبه

    ماسيميليانو أليجري؛ المدير الفني لميلان، دخل مواجهة بولونيا بثلاثي الوسط رابيو ومودريتش وبجوارهم العائد بعد غياب يوسف فوفانا.

    الثلاثي أحكم قبضته على وسط الملعب وفرض هيمنته عليه، وكأن بولونيا دخل اللقاء دون الثنائي لويس فيرجسون وريمو فريلير.

    صحيح أن رابيو هو وحده من وضع بصمته رقميًا في المباراة، بفضل صناعته الهدف الأول لزميله لوفتوس تشيك وتسجيله الهدف الثالث مستغلًا خطأ قاتل لدفاع الخصم، لكن مودريتش وفوفانا بالتعاون مع الأول قدموا واحدة من أفضل مباريات ميلان في الموسم الجاري من ناحية صناعة الفرص وتشكيل خطورة على مرمى الخصم.

    لكن هذا التألق لن ينفي أن صراع الوسط في ميلان سيبقى قائمًا، فإن كان رابيو لا يُمس، ومودريتش حضوره مؤثر، فإن فوفانا سيبقى مهددًا هذه الثلاثية، في ظل تألق صامويل ريتشي وأردون جاشاري كذلك عند الاستعانة بهما.

  • FBL-ITA-SERIEA-BOLOGNA-MILANAFP

    مودريتش بين أنانية زميله وقبضة لاعب الخصم

    بالحديث عن مودريتش بشكل خاص، فكما هي العادة، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد .. إذ يبقى "العجوز الشاب" دائمًا، بل هو حتى أفضل من بعض اللاعبين الشباب داخل المستطيل الأخضر، لذا دعنا من مدحه ولنسلط الضوء على بعض اللقطات التي لفتت الأنظار إليه خلال 72 دقيقة شارك بها..

    اعتمد مودريتش على تمويل لاعبي المقدمة كما هي العادة، وفي الدقيقة 62 من عمر مواجهة بولونيا، مرر كرة رائعة إلى لوفتوس تشيك على حدود منطقة جزاء بولونيا، وبينما كان الكرواتي في وضعية انفراد بالمرمى، فضل الأول التسديد في اتجاه الشباك مباشرةً، لكن حارس بولونيا فيديريكو رافاجليا تصدى له ببراعة، ليضيع فرصة هدف محقق.

    تلك الفرصة التي كانت مضمونة بالنسبة لوضعية مودريتش في منطقة جزاء بولونيا مقارنة بلوفتوس تشيك، حرمت الكرواتي من تكرار ما فعله في مباراة الدور الأول بين الفريقين، حيث أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 61.

    ومن أنانية لوفتوس تشيك مع مودريتش إلى تصرف لويس فيرجسون المستفز للكرواتي في الدقيقة 68..

    في تلك الدقيقة وصل لوكا إلى الجهة اليمنى لمنطقة جزاء بولونيا، وبينما كان يتجهز للتسديد المباشر على المرمى أو تمرير عرضية أرضية لزملائه لإضافة الهدف الرابع، ما كان من فيرجسون إلا أن يقوم باحتضان صاحب الـ40 عامًا من الخلف، لإيقافه، حيث استمر هذا الوضع لمدة 10 ثواني تقريبًا قبل أن يعرب الأخير عن غضبه من تصرف لاعب الخصم.

  • حذاؤه الممزق خذله

    كما هي العادة أيضًا، دخل لوكا مودريتش مواجهة بولونيا بحذاء "مقصوص" ياقته حول مشط القدم وبجوار الرباط، في تصرف غير معلوم سببه وما إذا كان لمنح القدم راحة أكبر أم غير ذلك.

    لكن هذه المرة لم يصمد حذاء الكرواتي كثيرًا، ومع الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، تمزق الحذاء تمامًا، من نفس الجهة المقصوص منها، ليضطر مودريتش لاستبداله.

  • بالأرقام .. ماذا قدم مودريتش أمام بولونيا؟

    لمحبي الأرقام، شارك الكرواتي المخضرم لمدة 72 دقيقة أمام بولونيا قبل استبداله ونزول جاشاري، وتحصل على تقييم 7.2 درجة، بحسب سوفا سكور.

    خلال تلك الدقائق، وصل دقة تمريرات مودريتش لـ88.6% ولم يفقد الكرة سوى خمس مرات فقط، فيما صنع فرصة لزملائه، لم تترجم لهدف.

    ونجح لوكا بنسبة 100% بالمراوغات، وتفوق في 6 ثنائيات من أصل 10.

