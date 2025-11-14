بعضها من السعودية .. ميلان يخوض معركة صعبة بسبب "العروض الضخمة" لضم لوكا مودريتش

أحدث مودريتش تأثيرًا فوريًا وعميقًا في ميلان، متجاوزًا حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً منذ وصوله. أظهر لاعب الوسط الكرواتي، البالغ من العمر 40 عامًا، "مستواه الهائل" و"براعته الكروية"، وأثبت نفسه كقائد محوري تحت قيادة ماسيميليانو أليجري.

شارك مودريتش في 11 مباراة من أصل 11 مباراة في الدوري مع ميلان، ولعب 965 دقيقة من أصل 990 دقيقة ممكنة في الدوري الإيطالي.

وتضمنت هذه المشاركة المميزة هدفًا واحدًا وتمريرتين حاسمتين في الدوري، مما يسلط الضوء على مساهمته المباشرة في اللعب الهجومي للفريق. أشادت وسائل الإعلام الإيطالية بالإجماع بأدائه، حيث ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن مودريتش لعب "دون أن يبدو عليه أنه لاعب يقترب من نهاية مسيرته".

يحتل ميلان، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، المركز الثالث حالياً في الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر إنتر، وهو تحسن كبير يُعزى على نطاق واسع إلى وصول مودريتش.