"لقد تجاوزتم الحدود" .. لوكاس شوفالييه يخرج عن صمته بعد "إعجابه" السياسي المثير للجدل

في ليلة السبت إلى الأحد، لاحظ العديد من مستخدمي الإنترنت أن لوكاس شوفالييه قد رد على منشور على إنستجرام يتعلق بحزب التجمع الوطني. كان المنشور منشوراً على حساب "spittinfakt"، الذي نقل مقتطفاً من برنامج سياسي يعود إلى يونيو 2024، بث على قناة LCP. شوهد فيه جوليان أوبير، نائب رئيس حزب الجمهوريين آنذاك، يتحدث عن الانتخابات التشريعية المبكرة ويعلن دعمه لحزب مارين لوبان في مواجهة الجبهة الشعبية الجديدة.

"لن ألوم مارين لوبان على ما فعله والدها، بنفس الطريقة التي لا تتحمل هي مسؤولية ما فعله جدها"، كما أكد جوليان أوبير في هذا الفيديو. ورداً على سؤال أحد الصحفيين حول إرث الجبهة الوطنية المرتبط بـ"البيتانيّة" و "الوافن إس إس"، أجاب : "بمنطق كهذا، إذا كنت حفيد أحد المتعاونين مع النازيين، فأنت متعاون معهم".

أثار هذا "الإعجاب" الذي تركه حارس المرمى الباريسي ضجة كبيرة، حيث اتهمه بعض مستخدمي الإنترنت بالقرب الأيديولوجي من اليمين المتطرف.