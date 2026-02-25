لوكاس باكيتا يحث فينيسيوس جونيور على الانضمام إليه في فلامنغو وسط عاصفة عنصرية "محزنة للغاية" في ريال مدريد

بالإضافة إلى الدعم المعنوي، يقوم باكيتا بحملة نشطة من أجل انتقال مثير من شأنه أن يهز عالم كرة القدم. على الرغم من أن فينيسيوس هو أحد أكثر المواهب المرغوبة على هذا الكوكب ولديه عقد مع النادي الإسباني حتى عام 2027، إلا أن إغراء فلامنغو لا يزال يمثل قصة قوية في مسيرته المهنية. كشف باكيتا أنه على اتصال مستمر مع نجم ريال مدريد، مذكراً إياه بالوعد الذي قطعاه على نفسيهما قبل ما يقرب من عقد من الزمان عندما كانا مجرد مراهقين يحلمان بالشهرة.

يبذل لاعب الوسط قصارى جهده لإقناع الفائز بدوري أبطال أوروبا بأن العشب قد يكون أكثر خضرة في البرازيل. قال باكيتا: "نتحدث كثيرًا وقلت له: 'أنا هنا، الآن أنت الوحيد المفقود. تعال لأننا يجب أن نفي بوعدنا'. أنا متأكد من أنه في الوقت المناسب سيعود إلى فلامنغو".