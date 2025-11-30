بعد الطرد "الغريب" أمام ليفربول .. باكيتا يواجه اتهامات جديدة بـ"التلاعب في نتائج المباريات" ونجم وست هام يرد!

وكان لوكاس باكيتا قد واجه اتهامًا بالتلاعب في نتائج المباريات، خلال موسم 2022-2023، حيث تم ربطه بمراهنات "مشبوهة" حول مباريات نال فيها بطاقة صفراء، إلا أنه بعد مرور حوالي عامين، من بداية التحقيقات، تقرر تبرئة البرازيلي من تلك التهمة التي كادت أن تتسبب في إيقافه مدى الحياة، إلا أن الهيئة الإدارية فرضت عقوبة ضد لاعب ليون السابق، بداعي عدم امتثاله لشرط الإجابة على الأسئلة وتقديم المعلومات إلى تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن مخالفة القواعد، لتصدر تحذيرًا للاعب يتعلق بسلوكه في المستقبل.

وعاد باكيتا ليشارك أساسيًا في مباراة ليفربول، بعدما غاب عن اللقاء الماضي أمام بورنموث للإيقاف، إثر حصوله على 5 بطاقات صفراء.

وانتظر باكيتا حتى قبل نهاية المباراة بقليل، حينما رأى أنه من المناسب أن يوبخ الحكم إنجلاند، رغم محاولات زملائه في الفريق، من أجل السيطرة عليه، إلا أن بطاقتين صفراوتين سريعتين تجاه اللاعب فتحت أبواب الانتقادات الواسعة عبر التواصل الاجتماعي.