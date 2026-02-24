لوسيانو سباليتي يبقى! يوفنتوس يستعد لتجديد عقد المدرب وتسليم زمام الأمور إلى المدرب السابق لمنتخب إيطاليا

ولعل أهم تطور في هذه المحادثات هو مستوى التأثير الذي سيتمتع به سباليتي على انتقال الفريق. تعتزم يوفنتوس الاستثمار في الفريق هذا الصيف، وتتمثل الخطة في توفير اللاعبين الذين يريدهم سباليتي على وجه التحديد حتى يتمكن من تشكيل الفريق بالطريقة التي يراها مناسبة. هناك ما يُقال عن "وحدة كاملة في النوايا بين جميع الأطراف المعنية"، مما يضمن أن يعمل قسم الاستكشاف بالتوافق التام مع المتطلبات التكتيكية للمدير الفني.

يضمن هذا النهج الاستباقي ألا يدخل البيانكونيري فترة الانتقالات الصيفية مرة أخرى بأفكار متضاربة. في العصر الحديث للأندية "التي يقودها المديرون"، تختار يوفنتوس تمكين مدربها، معتقدة أن تشكيل فريق وفقًا لرؤيته هو أسرع طريق للعودة إلى الفوز بالبطولات والحفاظ على مستواها في دوري أبطال أوروبا.