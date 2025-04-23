رغم تصريحات لوران بلان .. مفاجأة غير متوقعة عن بريدراج رايكوفيتش قبل كلاسيكو الاتحاد والنصر

تطور مفاجئ عن رايكوفيتش داخل الاتحاد..

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، كلاسيكو الاتحاد والنصر؛ والذي سيُساهم بشكلٍ كبير، في تحديد هوية بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي.

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الاتحاد يحل ضيفًا على النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء يوم السابع من مايو 2025، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وإذا فاز العميد الاتحادي "المتصدر"، فإنه سيقطع خطوة كبيرة للغاية نحو التتويج باللقب؛ أما إذا انتصر العالمي "الثالث"، فأنه سيشعل الصراع من جديد.