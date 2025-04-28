تراجع عن خطته السابقة! .. قرار جديد من لوران بلان في الاتحاد قبل كلاسيكو النصر

ماذا فعل لوران بلان؟!..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمباراة مصيرية في الموسم الرياضي الحالي؛ عندما يواجه عملاق الرياض النصر، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الاتحاد يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، يوم السابع من مايو القادم، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ويحتاج العميد الاتحادي للفوز، من أجل ملامسة اللقب الغالي؛ بينما سيكون الكلاسيكو الفرصة الأخيرة أمام النصر، للحفاظ على آماله الضئيلة، لاعتلاء منصة التتويج.