"لهذا قررنا استبدال بالدي ولم نستغل الفرص".. فليك يكشف موقف نجم برشلونة بعد رباعية بيلباو!

بعد سنوات من الغياب، فتح ملعب كامب نو أبوابه جزئيًا لاستقبال الجماهير، وهي اللحظة التي انتظرها عشاق الفريق الكتالوني بفارغ الصبر، ومن جانبهم فاجئ لاعبو برشلونة، جماهيرهم وأكملوا فرحتهم بأداء مميز.

وعقب اللقاء أبدى المدرب هانز فليك، سعادته بالأجواء، مؤكدًا أن اللعب في كامب نو يمنح الفريق دافعًا إضافيًا لا يضاهى، وقال المدرب الألماني: "بالطبع أنا سعيد، كل شيء سار على ما يرام، لقد سيطرنا على المباراة وسجلنا الأهداف في الوقت المناسب".

وتعتبر العودة إلى ملعب كامب نو، تحديدًا جديدًا للفريق الكتالوني حيث خاض الفريق مبارياته السابقة في ملعب مونتجويك، وكان من الضروري التأقلم السريع على أرضية الملعب الجديدة.

وبالرغم من أن الملعب لا يزال يشهد بعض أعمال التشطيبات في المراحل النهائية، إلا أن الحضور الجماهيري الكبير الذي تجاوز 45 ألف متفرج في المرحلة الأولى من الافتتاح، صنع فارقًا هائلاً في الضغط على أتلتيك بيلباو، وهو ما استغله لاعبو فليك ببراعة لفرض إيقاعهم منذ الدقائق الأولى.