"لن يتكرر أبدًا" - بن فوستر يشيد برايان رينولدز وروب ماك لتأثيرهما "السخيف" في ريكسهام، بينما يحتفل الملاك بالذكرى السنوية
خمس سنوات في ريكسهام لنجوم هوليوود
يحتفل نادي ريكسهام بمرور خمس سنوات على قيام رينولدز وماك بإثارة الدهشة في جميع أنحاء العالم باستحواذهما على ملكية النادي. وقد تغير الكثير في النادي الويلزي منذ ذلك الحين، حيث تمتع النادي بترقيات متتالية قادت ريكسهام إلى بطولة الدوري. ويخوض فريق فيل باركنسون حملة صعبة، لكنه يحتل حالياً المركز الأخير في التصفيات، مما يعني أن أحلامه في ضمان مكانه في الدوري الممتاز لا تزال حية.
"لن يتكرر أبدًا" - إشادة بثنائي ريكسهام
خرج فوستر من التقاعد ليلعب مع النادي في عام 2023 وساعد النادي في الحصول على الترقية إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وقد سلط الضوء الآن على مدى إثارة إعجاب صعود النادي، حيث قال لوكالة الأنباء قبل إصدار حلقات جديدة من برنامجه Fozcast: "مع سالفورد سيتي، لديك لاعبو كرة قدم يديرون البرنامج وقد فعلوا كل شيء من قبل. إنهم يعرفون كيف تدار أندية كرة القدم، وأحيانًا يؤدي ذلك إلى عقلية ترفض ما لن ينجح. برمنغهام لديها ملاك أثرياء جدًا، لكن ريكسهام مختلفة. لم يكن روب ورايان يعرفان حقًا ماذا يفعلان عندما استحوذا على نادي كرة القدم. لقد استثمرا المال، لكنهما استثمرا أيضًا طاقتهم الخاصة. لقد وضعا اهتمامهما الشخصي وطاقتهم في ذلك بطريقة نادرًا ما تراها. أعتقد حقًا أنك إذا سألتهم عما يفخرون به أكثر، فسيكون ريكسهام في مقدمة كل ما فعلوه في التمثيل أو الأعمال. لكي تأخذ شيئًا لم تفهمه تمامًا وتبنيه ليصبح ما هو عليه اليوم، عليك أن تفخر بذلك كثيرًا. إنه أمر مذهل.
"إنه أمر سخيف. لن يتكرر أبدًا. الصعود من دوري غير دوري، والصعود، والصعود، والوجود بالفعل في مراكز الصعود في هذا المستوى أمر شائن. قلت قبل عام أو عامين أنني أعتقد أنهم سيكونون في الدوري الممتاز في غضون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام. الخروج من الدوري الممتاز أمر صعب – إنه دوري صعب وتنافسي يتطلب الكثير من المال. لكنهم فعلوا ذلك بالطريقة الصحيحة – أعطوا المدير الفني الصلاحية لجلب اللاعبين الذين يريدهم، لفهم من هم."
رينولدز وماك يتطلعان إلى المستقبل
كان رينولدز وماك يتطلعان إلى المستقبل ويقولان إن النجاح لن يقاس فقط بإنجازات الفريق على أرض الملعب. قال ماك لـ The Athletic: "(نريد) جذب الناس، الذين سيبقون بعد ذلك في ريكسهام، لكي يأخذوا الروح الفنية ويسعوا إلى بناء شيء ما داخل المدينة باستخدام الفنون والأعمال. يبدو هذا نموذجًا مستدامًا يمكن أن يساعد من وجهة نظر اقتصادية كلية. ما قلناه منذ اليوم الأول هو أننا نريد بناء نموذج مستدام. إذا نظر أي شخص إلى الوضع الاقتصادي للنادي في الوقت الحالي، فسيجد أنه غير مستدام، وذلك بسبب الطريقة التي وصلنا بها إلى هنا. ولكن هذا فقط لأن البنية التحتية لم تكن موجودة منذ أجيال. لذا، ما نحاول القيام به هو زرع البذور حتى نتمكن من تحقيق النجاح الآن، ولكن بعد 50 أو 100 عام من الآن، ستصبح تلك البذور أشجارًا ونموذجًا مستدامًا تمامًا. هل أريد أن آتي وأشاهدنا نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ نعم. هل أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ نعم. ولكن، إذا كانت مدينة ريكسهام غير ناجحة بينما نحن نزدهر، فهذا يعني أننا فشلنا".
كأس الاتحاد الإنجليزي هو التالي لفريق ريكسهام
يحتل ريكسهام حالياً المركز الأخير المؤهل للعب في المباريات الفاصلة في دوري الدرجة الثانية بعد 31 مباراة، ويأمل في الحفاظ على هذا المركز حتى نهاية الموسم. لكن التركيز سيتحول الآن إلى كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراة الدور الرابع ضد إيبسويتش تاون يوم الجمعة. ثم يعود ريكسهام إلى دوري الدرجة الثانية بمباراة حاسمة ضد بريستول سيتي بعد أربعة أيام. ويحتل ريكسهام المركز الذي يليه في الترتيب بفارق نقطة واحدة ومركزين عن روبينز.
