"لن يتكرر أبدًا" - بن فوستر يشيد برايان رينولدز وروب ماك لتأثيرهما "السخيف" في ريكسهام، بينما يحتفل الملاك بالذكرى السنوية

خرج فوستر من التقاعد ليلعب مع النادي في عام 2023 وساعد النادي في الحصول على الترقية إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وقد سلط الضوء الآن على مدى إثارة إعجاب صعود النادي، حيث قال لوكالة الأنباء قبل إصدار حلقات جديدة من برنامجه Fozcast: "مع سالفورد سيتي، لديك لاعبو كرة قدم يديرون البرنامج وقد فعلوا كل شيء من قبل. إنهم يعرفون كيف تدار أندية كرة القدم، وأحيانًا يؤدي ذلك إلى عقلية ترفض ما لن ينجح. برمنغهام لديها ملاك أثرياء جدًا، لكن ريكسهام مختلفة. لم يكن روب ورايان يعرفان حقًا ماذا يفعلان عندما استحوذا على نادي كرة القدم. لقد استثمرا المال، لكنهما استثمرا أيضًا طاقتهم الخاصة. لقد وضعا اهتمامهما الشخصي وطاقتهم في ذلك بطريقة نادرًا ما تراها. أعتقد حقًا أنك إذا سألتهم عما يفخرون به أكثر، فسيكون ريكسهام في مقدمة كل ما فعلوه في التمثيل أو الأعمال. لكي تأخذ شيئًا لم تفهمه تمامًا وتبنيه ليصبح ما هو عليه اليوم، عليك أن تفخر بذلك كثيرًا. إنه أمر مذهل.

"إنه أمر سخيف. لن يتكرر أبدًا. الصعود من دوري غير دوري، والصعود، والصعود، والوجود بالفعل في مراكز الصعود في هذا المستوى أمر شائن. قلت قبل عام أو عامين أنني أعتقد أنهم سيكونون في الدوري الممتاز في غضون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام. الخروج من الدوري الممتاز أمر صعب – إنه دوري صعب وتنافسي يتطلب الكثير من المال. لكنهم فعلوا ذلك بالطريقة الصحيحة – أعطوا المدير الفني الصلاحية لجلب اللاعبين الذين يريدهم، لفهم من هم."