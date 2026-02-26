Goal.com
لم يعد لاعباً في دوري الدرجة الثانية! كيف رفع إرلينغ هالاند مستواه في جميع جوانب اللعبة إلى مستويات جديدة مع مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا إنه يجب توخي الحذر دائمًا عند انتقاد مهاجمين مثل إرلينج هالاند. أوضح مدرب مانشستر سيتي أن كل ما يتطلبه الأمر هو أن يسجلوا هدفًا آخر و"يغلقوا أفواهكم". لكن في الآونة الأخيرة، أخرس هالاند الأفواه دون أن يسجل أي أهداف. خلال العام الماضي، تحول إلى مهاجم كامل، وأصبح أكثر رعباً للمنافسين مما كان عليه من قبل، وأصبح رهاناً أكبر لآمال سيتي في الفوز بأربعة ألقاب.

لقد ولت الأيام التي كان فيها هالاند يتربص في الغالب حول منطقة جزاء الخصم ويركز فقط على إيجاد الشباك، معتمداً بشكل كبير على زملائه المهاجمين مثل كيفن دي بروين لتزويده بالكرات أو الانقضاض على الكرات المرتدة.

أصبح الآن قادرًا على صنع الأهداف بقدر قدرته على تسجيلها. قدم هالاند ثلاث تمريرات حاسمة في آخر أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لم يقدم سوى برونو فرنانديز عددًا أكبر من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. تضعه تمريرات هالاند الحاسمة السبع على بعد تمريرة واحدة من أفضل رصيد له على الإطلاق، والذي حققه في موسم 2022-23، ولا يزال هناك 11 مباراة متبقية في الدوري.

أثارت تمريرته العرضية إلى نيكو أورايلي لتسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في فوزه يوم السبت على نيوكاسل الكثير من الدهشة، حيث كانت من النوع الذي تتوقع أن يقوم به برناردو سيلفا أو ريان شيركي. أثبتت هذه التمريرة أنها الهدف الفائز الذي أبقى مانشستر سيتي في صدارة الترتيب متقاربًا مع أرسنال، لكنها كانت مجرد واحدة من العديد من التدخلات الحاسمة التي قام بها هالاند في المباراة.

فاز في 12 مواجهة، أكثر من أي مباراة أخرى في مسيرته، كما قام بأكبر عدد من التمريرات من بين لاعبي سيتي، وسجل عددًا من اللمسات (43) أكثر من أي مباراة سابقة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    "فكرة مخيفة"

    وقد أعجب واين روني به للغاية. قال أسطورة مانشستر يونايتد في برنامج "مباراة اليوم": "لقد كان في كل مكان على أرض الملعب. إنه يغير أسلوب لعبه قليلاً. إنه يتحول إلى مهاجم متكامل، وليس مجرد هداف".

    كما يشارك هالاند كمدافع إضافي في الكرات الثابتة وكلما تعرض مانشستر سيتي لضغط. مع ازدياد الطابع البدني للدوري الإنجليزي الممتاز وزيادة عدد المباريات التي تحسمها الكرات الثابتة، فإن طول هالاند البالغ 193 سم وقوته تجعلانه لاعباً أكثر قيمة من السنوات السابقة. 

    شارك في متوسط 3.9 صراعات هوائية في كل مباراة هذا الموسم، بزيادة عن 3.55 في كل مباراة في 2024-25 و2.89 في 2023-24. وكان هالاند هو الذي تحمل مسؤولية الدفاع عندما كان نيوكاسل يحاصر منطقة مانشستر سيتي ويضع حارس المرمى نيك بوب في موقف صعب.

    وأضاف روني: "دفاعيًا، عندما تحتاج إليه، في منطقة الجزاء الخاصة به، يكون قويًا وفعالًا". "في الدقيقة الأخيرة، في آخر ركلة في المباراة، تأتي الكرة إلى منطقة الجزاء، وهو موجود هناك، ويقوم بضربة رأس رائعة. عادةً مع هالاند، سترى خريطة حرارته، وستكون في الوسط، حول منطقة الجزاء. كان موجودًا في كل مكان. إنه يكتشف أشياء جديدة في لعبه، وهو أمر مخيف".

    ليس اتجاهاً جديداً

    في حين أن مباراة نيوكاسل كانت المباراة التي لاحظ فيها العالم حقًا التحسن الشامل في أداء هالاند، إلا أنها لم تكن بأي حال من الأحوال أول أداء له في الموسم. تولى هالاند مسؤولية جديدة منذ بداية الموسم بعد أن عينه جوارديولا أحد قادة مانشستر سيتي، وهي خطوة غير مسبوقة من المدرب بالنظر إلى أن هالاند كان قد بلغ للتو 25 عامًا.

    أصبح هالاند لاعبًا جماعيًا أكثر منذ بداية الموسم، ولكن نظرًا لتسجيله العديد من الأهداف، حيث سجل 19 هدفًا في أول 15 مباراة له، كانت إحصائياته الأولية هي التي احتلت عناوين الصحف، وهو أمر مفهوم. كان الفوز 3-0 على مانشستر يونايتد في ديربي سبتمبر مثالًا على ذلك؛ حيث قام هالاند بستة تصديات في منطقة الجزاء في ذلك اليوم، ولكن هدفيه في الشوط الثاني حظيا باهتمام أكبر بالطبع. 

    وكان الأمر نفسه عندما تعادل سيتي 1-1 مع أرسنال في وقت لاحق من ذلك الشهر. سجل هالاند الهدف الأول وأطلق الهجمة من خلف خط المنتصف بإطلاقه تيجاني رييندرز، الذي انطلق إلى الأمام لاستلام تمريرة من الهولندي وسددها في المرمى. بمجرد أن تقدم سيتي، تراجع لاعبوه وركزوا على إيقاف أرسنال عن اللعب، وكان هالاند عاملاً حاسماً في ذلك. 

    كما ضغط بشكل غير أناني، وانتزع الكرة من ميكيل ميرينو بالقرب من منطقة أرسنال، مما أدى إلى تسديد ريجندرز على مرمى ديفيد رايا. بشكل مفاجئ، استبدل جوارديولا هالاند في منتصف الشوط الثاني بنيكو غونزاليس، وهي خطوة غير طموحة ولكنها منطقية تمامًا بالنظر إلى خطة مانشستر سيتي في المباراة. ومع ذلك، نظرًا لتسجيل غابرييل مارتينيلي هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، فإن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية، حيث كان هالاند يقوم بعمل فعال للغاية في إعاقة لعب أرسنال.

    "كريم للغاية"

    بطبيعة الحال، لم يقدم هالاند أداءً قوياً في كل مباراة. فمن غير الممكن للاعب ببنية جسدية مثله أن يركض على طول الملعب لمدة 90 دقيقة مرتين في الأسبوع، وقد كان عبء العمل عليه أكبر من المعتاد بسبب غياب عمر مرموش للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، مما يعني أن هالاند كان عليه أن يلعب في مباريات الكأس التي كان عادةً ما يغيب عنها.

    في معظم المباريات التي يخوضها مانشستر سيتي، يكون الفريق هو المهاجم، وبالتالي فإن تركيز هالاند على الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب هو الاستراتيجية الأكثر وضوحًا. ولكن عندما يتطلب الأمر في بعض المباريات أن يتحمل مانشستر سيتي الضغط، يكون هالاند مستعدًا وراغبًا في لعب دور مختلف.

    كما قال جوارديولا بعد مباراة نيوكاسل: "لم تكن هذه [الانتصار] ممكنة بدونه. لست من محبي إشراك إرلينج في الدفاع، لكنه ساعدنا. أعلم كيف احتضنه الناس بعد المباراة واحتفلوا معه وأعربوا عن امتنانهم لمساعدته لنا. إنه لاعب كريم للغاية".

    التطور الطبيعي

    كان هذا الأداء مختلفًا عن المباريات الكبيرة الأخرى في السنوات الماضية، حيث كان هالاند يتعرض للانتقاد في معظم الأحيان إذا فشل في تسجيل الأهداف.

    خذ على سبيل المثال تعليقات روي كين الشهيرة بعد تعادل مانشستر سيتي 0-0 مع أرسنال في عام 2024: "من حيث التسجيل أمام المرمى، فهو الأفضل في العالم، لكن أدائه العام سيئ للغاية. إنه يشبه لاعب الدوري الثاني تقريبًا. هذه هي الطريقة التي أنظر إليه بها. يجب أن يتحسن أداؤه العام. وسيتحسن بالفعل خلال السنوات القليلة المقبلة. كونه مهاجمًا رائعًا أمر رائع، لكن عليه تحسين أدائه بشكل عام".

    وقد نجح هالاند في ذلك بالتأكيد، على الرغم من أن أولئك الذين يعرفونه جيدًا يقولون إن ذلك كان تطورًا طبيعيًا وليس شيئًا عمل عليه في التدريبات.

    هاالاند في وضع جيد جدًا الآن في حياته، مستقر داخل الملعب وخارجه. العقد الذي وقعه مع مانشستر سيتي في يناير الماضي لمدة 10 سنوات منحه رؤية واضحة لمستقبله، وهو يشعر بتقدير وحب عميقين للنادي في موسمه الرابع. 

    وقد منحه تعيينه كأحد قادة الفريق مسؤولية إضافية، وهو في وضع فريد داخل غرفة الملابس، نظرًا لأنه شاب بما يكفي ليكون له علاقة قوية مع اللاعبين الجدد في الفريق الذي تم تجديده خلال فترات الانتقالات الثلاث الماضية، وفي الوقت نفسه يتمتع بالخبرة الكافية ليُعتبر لاعبًا كبيرًا من قبل جوارديولا ومجموعة القيادة.

    في مكان جيد

    هالاند لديه سبب آخر يجعله سعيدًا من الناحية الكروية، حيث سيشارك في أول كأس عالم له مع النرويج هذا الصيف. وهو السبب الرئيسي وراء ذلك أيضًا، بعد أن سجل 16 هدفًا في ثماني مباريات تأهيلية.

    على الصعيد الشخصي، كان الموسم الماضي صعبًا على هالاند، ليس فقط بسبب نتائج مانشستر سيتي، ولكن أيضًا بسبب وفاة صديق العائلة إيفار إيجيا، الذي كان بمثابة عم له. 

    "كيف سأتعامل مع هذا الأمر؟ إنه صعب. من المحزن أنه لم يعد موجودًا. سأفتقده طوال حياتي"، قال هالاند عندما سُئل عن ذلك في وقت سابق من هذا الموسم.

    في نفس الوقت تقريبًا الذي توفي فيه إيجيا، كان هالاند وصديقته ينتظران مولودهما الأول، وهو أمر مثير ولكنه مرهق للغاية، كما يمكن لأي والد أن يشهد. وكذلك الحال بالنسبة للأشهر القليلة الأولى بعد الولادة، المليئة بالليالي الطوال والقلق بشأن كيف ستكون كوالد. لكن القلق سرعان ما يتحول إلى فرح لا يوصف، ومع احتفال ابنه بعيد ميلاده الأول في ديسمبر، يعيش هالاند الآن أفضل لحظات الأبوة. 

    "وجود طفل يجعلني أفضل لأنني أستطيع الانفصال عن العمل أكثر من أي وقت مضى"، اعترف في أكتوبر. "لا أفكر في كرة القدم على الإطلاق، بينما عندما تكون أصغر سناً، تفكر في هذا وذاك. تقلق قليلاً بشأن بعض الأمور. لكن عندما أعود إلى المنزل، أسترخي أكثر. أعتقد أنني بحاجة إلى توجيه الشكر لابني".

    طريقة جديدة لإسكات المنتقدين

    مع استقرار هالاند، لا عجب أنه أطلق العنان لجوانب مختلفة من لعبه وأصبح مهاجمًا أكثر شمولية. غالبًا ما تبدو الانتقادات الموجهة إلى هالاند غير جادة تمامًا نظرًا لأرقامه التهديفية غير المسبوقة. حتى بعد ثماني مباريات دون تسجيل أي هدف في اللعب المفتوح في مطلع العام، لا يزال لديه 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وسبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. 

    سجل 153 هدفًا في 184 مباراة مع مانشستر سيتي، وهي أرقام يحلم بها أي مهاجم. كما قال سيرجيو أغويرولـGOAL عندما سُئل عن تلك الفترة الأخيرة التي لم يسجل فيها أهدافًا من غير ركلات الجزاء: "ما هو الركود الذي يتحدثون عنه؟ الحقيقة هي أن هالاند قد أفسد الجميع. في كل موسم يسجل المزيد والمزيد من الأهداف، لذلك عندما لا يسجل في بضع مباريات، يتم التشكيك فيه". 

    وجد هالاند طريقة جديدة للرد على المنتقدين من خلال تحسين أدائه في جميع جوانب اللعبة وزيادة عدد تمريراته الحاسمة. وسيقوم بإسكات الكثير من الأصوات من الآن وحتى نهاية الموسم.

