"لم يتعرض للإصابة" .. معلومة من داخل ريال مدريد تورط كيليان مبابي وغضب في معسكر فرنسا

تلقى ريال مدريد وجمهوره أنباءً سارة؛ بعد ساعات من القلق بسبب إصابة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم كيليان مبابي، وخروجه من معسكر منتخب بلاده فرنسا، في فترة التوقف الدولي الحالية.

وشارك مبابي في مباراة فرنسا وأوكرانيا، مساء يوم أمس الخميس، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ حيث قاد صاحب الـ26 عامًا منتخب بلاده إلى المونديال، وسجل الهدف رقم 400 في مسيرته.

واستيقظت الجماهير الفرنسية ومعهم عشاق نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، على خبر حزين بإعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مغادرة كيليان معسكر منتخب فرنسا والعودة إلى ناديه من؛ أجل بدء رحلة العلاج للتعافي من الإصابة.