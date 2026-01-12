لم تتم إقالته وغرفة الملابس في حالة صدمة.. الكشف عن كواليس رحيل تشابي ألونسو عن ريال مدريد!

أعلن ريال مدريد اليوم الإثنين، بشكل مفاجئ رحيل مدربه تشابي ألونسو، بعد خسارة أول ألقاب الموسم الجاري 2025-2026، بالهزيمة أمام برشلونة بالأمس في نهائي كأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، أعلن فسخ عقد قبل نهايته، بالتراضي بين الطرفين، على خلفية نتائج الفريق السلبية، تحديدًا خلال مواجهات الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة.

كما قررت إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، أن يتولى ألفارو أربيلوا مديرًا مهمة قيادة الفريق، خلفًا لتشابي ألونسو، على أن يكون ظهوره الأول يوم 14 يناير، بمواجهة بألباسيتي في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.