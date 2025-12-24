كشف أحد المدربين السابقين في دوري روشن السعودي عن اعتقاده بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يُفكر بالتعاقد معه لتدريب المنتخب الوطني بدلًا من هيرفي رينارد، مشيرًا إلى أنه لم يندم أبدًا على تصريحاته السابقة ضد النصر. فمن هو وماذا قال؟
"لم أندم على تصريحاتي ضد النصر" .. مدرب سابق في دوري روشن: الاتحاد السعودي يُفكر بتعييني بدلًا من رينارد!
المنتخب السعودي ورينارد
يعيش المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، أيامًا صعبة على صعيد ثقة الشارع والإعلام السعودي به ليُواصل مهمته مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام الصيف القادم في أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك بعد العروض والنتائج المخيبة في كأس العرب فيفا 2025.
المنتخب السعودي حقق انتصارين وخسارة في دور المجموعات من كأس العرب، وقد تخطى فلسطين بصعوبة في دور الـ16 قبل أن يُغادر البطولة من ربع النهائي بالخسارة أمام الأردن بهدف نظيف.
ويُطالب العديد من المشجعين والإعلاميين واللاعبين السابقين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي بإقالة المدرب المخضرم بحجة عدم وجود أي تحسن أو تطور في أداء المنتخب منذ عودته إليه خلفً للإيطالي روبرتو مانشيني، وكذلك لإعادته دومًا أي إخفاق للأخضر إلى سطوة الأجانب على دوري روشن السعودي وعدم وجود أي فرص لنجوم المنتخب باللعب في أنديتهم.
الأمر مختلف قليلًا على الصعيد الرسمي، حيث يبدو جليًا أن رينارد يحظى بثقة كبيرة ودائمة من اتحاد كرة القدم السعودي وخاصة رئيسه ياسر المسحل، وهو الأمر الذي يضعه في مرمى الانتقادات ويُهدده بردود فعل عنيفة حال لم يُقدم الأخضر النتائج المطلوبة في مونديال 2026.
"الاتحاد السعودي يُفكر بي خلفًا لرينارد"
فجر نور الدين بن زكري، المدرب السابق لعدة أندية في دوري روشن السعودي، مفاجأة كبرى حين زعم أن الاتحاد السعودي يُفكر به لخلافة هيرفي رينارد.
بن زكري أبدى ترحيبه الكبير بتدريب المنتخب السعودي، واصفًا الأمر بأنه شرف كبير، وعند سؤاله عن مدى اعتقاده بأن المسؤولين في الاتحاد المحلي يُفكرون بالتعاقد معه خلفًا لرينارد، أجاب واثقًا "نعم، أعتقد ذلك، ممكن جدًا. الاتحاد السعودي لا يُمكنه مخالفة رأي الجمهور، الجمهور يُطالب بهذا".
وأضاف لبرنامج "المنتصف" عبر قناة الإخبارية السعودية "يُسعدني ويُشرفني أن أقود الأخضر يومًا ما، ولا أقول أكثر من ذلك. أتواجد في السعودية كثيرًا، حتى لو لم أكن مرتبطًا بعمل هنا".
أتم في تلك النقطة "أعتقد أن الجمهور فهم اليوم وسيفهم أكثر مستقبلًا أن المدرب السعودي أو العربي للمنتخب الوطني أفضل كثيرًا من الأجنبي، جربنا العديد من الأسماء الكبيرة لكن لم تسر الأمور جيدًا".
ووجه المدرب المخضرم خلال حديثه انتقادات حادة لرينارد متهمًا إياه بالتحجج الخاطئ بمستوى وجودة اللاعبين السعوديين وعدم حصولهم على فرص اللعب، مطالبًا بتغييره قبل التوجه إلى أمريكا.
"لم أندم على تصريحاتي ضد النصر"
المدرب الجزائري، صاحب التصريحات المثيرة للجدل، سبق وأن وصف النصر بأن "لا يفوز على بن زكري إلا بركلات الجزاء"، خلال تدريبه لفريق ضمك، بعد تعادل الفريقين بنتيجة (1-1)، حيث تعادل النصر حينها بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، في يناير 2020.
المدرب سبق وأوضح أنه لم يكن يتحدث عن تاريخ النصر كاملًا بل فقط عما حدث خلال تلك المباراة، وقد عاد وأكد هذا الأمر مجددًا في حديثه لبرنامج "المنتصف"، لكنه في نفس الوقت نفى تمامًا ندمه على تلك الكلمات الحادة.
حيث قال "تصريحي عن النصر لم يكن أبدًا بحثًا عن الأضواء والشهرة، فهي علي دون أن أسعى لها وهو قبول من الله عز وجل. أطلقت هذا التصريح في مباراة أو مباراتين بظروف معينة، لم أتحدث عن تاريخ النصر كاملًا بل خلال تلك المباراة فقط وأظن كان مدربهم روي فيتوريا".
أتم "ما قصدته أن النصر لم يكن ليفوز علي في تلك المباراة، بل لم يكن ليُسجل سوى بركلة جزاء. لم أندم أبدًا على هذا التصريح لأنه كان في وقته وكان خاصًا بتلك الحالة".
نور الدين بن زكري في السعودية
المدرب الجزائري ارتبط بالنجاح في إنقاذ الفرق الصغيرة من الهبوط في الدوري السعودي، وقد حقق نجاحًا ملحوظً في هذا الجانب من خلال عمله مع 5 أندية مختلفة آخرها الخلود في الموسم الماضي.
بداية بن زكري مع الدوري السعودي كنت بتوليه تدريب الرائد موسم 2013-2014، وقد اقتصرت تجاربه على الأندية الكبيرة رغم ترشيحه أحيانًا للعمل مع الكبار خاصة الاتحاد والشباب.
ونستعرض مسيرة نور الدين بن زكري - بالأرقام - مع الأندية السعودية، والتي تضم 5 تجارب مختلفة..
* الرائد (يونيو 2013-فبراير 2014): 17 مباراة "4 فوز - 4 تعادل - 9 هزيمة - سجل 13 - استقبل 26".
* الفيحاء (فبراير - يونيو 2019): 12 مباراة "5 فوز - 2 تعادل - 5 هزيمة - سجل 18 - استقبل 17".
* ضمك (أكتوبر 2019 - يناير 2021): 34 مباراة "11 فوز - 9 تعادل - 14 هزيمة - سجل 53 - استقبل 61".
* الأخدود (إبريل - يونيو 2024): 7 مباريات "2 فوز - 3 تعادل - 2 هزيمة - سجل 11 - استقبل 7".
* الخلود (أكتوبر 2024 - يونيو 2025): 26 مباراة "11 فوز - 3 تعادل - 14 هزيمة - سجل 35 - استقبل 52".