"لم أكن أصرخ على الطريق السريع" - مايكل كاريك يكشف كيف اكتشف أن وظيفة مانشستر يونايتد كانت له
كارريك يتفوق على سولشاير في منصب المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد
تم تعيين كاريك، لاعب منتخب إنجلترا السابق، الذي قضى وقتًا في فريقي التدريب التابعين لجوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير، مدربًا مؤقتًا لمانشستر يونايتد في 13 يناير. وكان دارين فليتشر قد تولى تدريب الفريق في مباراتين بصفته مدربًا مؤقتًا بعد إقالة روبن أموريم.
كان سولشاير مرشحًا لتولي المنصب مرة أخرى بعد أن قضى ثلاث سنوات على رأس الفريق، لكن النرويجي تم تجاهله في النهاية بعد جولة سريعة من المقابلات. عاد كاريك إلى مقعد المدرب بعد سبعة أشهر من قطع علاقاته مع فريق ميدلسبرو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.
كيف كان رد فعل كاريك عندما تم تسليمه زمام الأمور
عندما سأله BBC Sport عن الوقت الذي تلقى فيه المكالمة من أولد ترافورد، قال كاريك: "كنت في السيارة بالفعل. كنت أقود سيارتي في طريقي إلى نيوكاسل عندما وصلتني الرسالة. كان من الرائع سماع ذلك - بالطبع كان كذلك - لكنني كنت هادئًا تمامًا بشأنه في الواقع.
"لا أعرف لماذا، لكنني شعرت أن الأمر صحيح. وهذا لا يعني أنني متكبر أو غير مبالٍ بأي شكل من الأشكال - لقد شعرت أن الأمر طبيعي تمامًا. تشعر بشعور جيد تجاهه، لكنني هنا منذ فترة طويلة وخضت الكثير من التجارب لدرجة أنني ربما كنت آمل في أعماقي أن تأتي هذه الفرصة في وقت ما - ولحسن الحظ أنها جاءت.
وأضاف عن رد فعله عند تلقيه هذا الخبر: "اسمع، كنت سعيدًا بالطبع. أن أكون في هذا النادي أمر مميز، لذا أنا لا أقلل من شأنه، لكنني لم أخرج من المكالمة وأنا أصرخ وأحتفل على الطريق السريع أو أي شيء من هذا القبيل. اتصلت بزوجتي وقلت لها: "هذا ما حدث، هذا هو وضعنا الآن".
هل سيستخدم كاريك مجفف الشعر الشهير الذي اشتهر به فيرغسون؟
بدأ كاريك مسيرته بسلسلة من أربع انتصارات متتالية على مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام وتوتنهام. ثم حصل على نقطة مثيرة في التعادل 1-1 مع ناديه السابق وست هام.
لا يعتبر لاعب الوسط السابق من النوع الذي يصرخ ويهذي، حيث قال للبي بي سي عندما سئل عما إذا كان سيطبق أسلوب سير أليكس فيرجسون في غرفة الملابس: "نعم، لست متأكداً من أنني أستطيع تكرار ذلك! لن أحاول ذلك! لقد رأيت ذلك عدة مرات، وهو ما يجعلك تجلس في مؤخرة مقعدك، محاولاً الابتعاد عنه. لكن، مرة أخرى، أنت تتحدث عن السير أليكس، وكان عبقرياً في التعامل مع الناس واستخراج أفضل ما لديهم بطرق عديدة مختلفة - الدعم، والتشجيع، وأحياناً ما يكون التشجيع أقوى من الدعم - لكن ذلك كان ناجحاً. كان كل شيء يتعلق باستخراج أفضل ما لدى لاعبيه".
هل يمكن تعيين كاريك بشكل دائم؟
كارريك يدرك تمامًا أنه تم تعيينه لفترة قصيرة فقط، وأنه عليه أن يتعامل مع الأمور مباراة تلو الأخرى، لكنه لا يخفي رغبته في الحصول على عقد دائم.
وعندما سُئل عن خططه المستقبلية، قال: "هذه ليست إجابة جاهزة - بالنسبة لي، هذا هو الدور المثالي. أنا أستمتع به حقًا، وأحب ما أفعله. أنا محظوظ. أشعر بالامتياز لكوني في هذا المنصب، ولكن الأمر لا يتعلق بكوني أؤمن بقدراتي على القيام بهذه المهمة، بل بكوني هنا للقيام بها.
"لقد قلت ذلك عندما جئت - هناك الجانب العاطفي في ذلك... فهم الدور والانضمام إلى النادي والتواجد هنا وحب النادي وكوني مشجعًا وكل ذلك جانب واحد من الأمر. لكن، في الواقع، أنا هنا الآن لأقوم بعملي وأشكل فريقًا جيدًا وأنجح.
"أنا لا أقرر كم من الوقت سيستغرق ذلك، لكنني أحب أن أكون هنا، وطالما أنا هنا، سأبذل كل ما في وسعي. وأنا دائمًا أخطط للمستقبل على المدى الطويل لصالح نادي كرة القدم. هكذا أعتقد أن الأمر يجب أن يكون".
قاد كاريك مانشستر يونايتد إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، في سعيه لتأمين عودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، وسيخوض مباراته السادسة كمدرب للريد ديفلز عندما يتوجه إلى ملعب هيل ديكنسون لملاقاة ديفيد مويس وإيفرتون يوم الاثنين.