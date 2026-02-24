Getty Images Sport
ترجمه
"لم أشم رائحة أنفاس كريهة من قبل" - إيفان توني ينتقد لاعب الدوري السعودي للمحترفين الذي بدا أنه يحاول تقبيله في آخر مباراة للأهلي
صراع توني الغريب حول "النظافة"
وقع الحادث خلال فوز الأهلي المتوتر بنتيجة 1-0، وهو نتيجة تم تحقيقها بفضل هدف سجله لاعب وسط برشلونة وميلان السابق فرانك كيسي. لعب توني المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة وظل يشكل تهديدًا مستمرًا طوال الوقت، لكن تفاعله مع جمال حركاس لاعب داماك هو ما استحوذ على عناوين الصحف. بعد إلغاء هدف التعادل المتأخر لداماك عقب مراجعة طويلة من قبل تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)، اشتدت التوترات على أرض الملعب، مما أدى إلى مواجهة وجهاً لوجه بين مهاجم الأهلي والمدافع المغربي المحبط.
مواجهة لا مثيل لها
مع اقتراب المباراة من نهايتها المثيرة، بدا أن هاركاس فقد أعصابه، حيث اقترب من توني وأومأ له مرارًا وتكرارًا وكأنه يحاول تقبيل المهاجم. كما ضغط المدافع جبهته على جبهة توني في مشهد عدواني يقترب من الخيال. توني، الذي لا يخشى المواجهة أبدًا، وقف في مكانه واحتفل بشكل استفزازي أمام لاعب داماك بمجرد أن أعلن الحكم صافرة النهاية وتأكد فوز فريقه بثلاث نقاط. سرعان ما انتشرت صور الاثنين وهما في عناق غريب على الإنترنت، مما أثار موجة من الأسئلة من المشجعين.
لم ينتظر توني طويلاً ليقدم وجهة نظره في القصة، حيث لجأ إلى X لتقديم تقييم لاذع للقاء. رداً على مقطع فيديو للحادث، نشر المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً رمز تعبيري للتقيؤ إلى جانب رسالة لم تترك مجالاً للخيال. كتب توني: "لم أشم رائحة أنفاس كريهة من قبل"، مما أدى إلى انتقاد هاركاس علناً. كان هذا المنشور الصريح بمثابة الكلمة الأخيرة في ظهيرة كانت مثمرة بقدر ما كانت غريبة بالنسبة لنجم إنجلترا.
توني يتصدر قائمة هدافي السعودية
على الرغم من التشتيت خارج الملعب والسلوك الغريب لخصومه، لا تزال أداءات توني على أرض الملعب تتحدث عن نفسها. تأقلم المهاجم بسلاسة مع الحياة في المملكة العربية السعودية، وبرز كأحد أكثر المهاجمين رعباً في الدوري. يبلغ رصيده حالياً 23 هدفاً في 22 مباراة فقط هذا الموسم، وهو رصيد وضعه في صدارة سباق الحذاء الذهبي. كانت براعته في التسجيل هي القوة الدافعة وراء صعود الأهلي في جدول الترتيب، في سعيه لمنافسة الأندية الكبرى في الدوري.
أدى إنتاج توني الغزير إلى تفوقه على بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم الذين انتقلوا أيضًا إلى الدوري السعودي للمحترفين. ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين كريستيانو رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، الذي سجل 20 هدفًا في 20 مباراة مع النصر. وحقيقة أن توني يحافظ على معدل أهداف أعلى من الأسطورة البرتغالية في كل مباراة يسلط الضوء على مدى فعاليته منذ أن غادر الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي.
- Getty Images Sport
رسالة توني إلى توخيل: اخترني
قد يصبح من المستحيل على مدرب إنجلترا توماس توخيل تجاهل الأداء المذهل الذي يقدمه توني في السعودية مع اقتراب موعد كأس العالم. في حين شكك بعض النقاد في ما إذا كان الانتقال من أوروبا سيضر بفرصه الدولية، فإن عدد الأهداف التي سجلها يشير إلى أنه لا يزال أحد أكثر المهاجمين موثوقية في البلاد. إذا استمر على هذا المسار الحالي، فسيكون توني مرشحًا قويًا للعب في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي في البطولة المرتقبة هذا الصيف.
في الوقت الحالي، سيكون الأهلي سعيدًا باستثماره، حيث يتطلع إلى الاستفادة من هذا الفوز الأخير والتقدم في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين. يظل توني محور هجوم الفريق ومركز اهتمام الجميع، سواء كان يسجل الأهداف أو يدخل في مشادات كلامية مع منافسيه. بعد هذا الحادث الأخير، قد يفكر المدافعون في الدوري مرتين قبل الاقتراب من المهاجم، حتى لا يصبحوا موضوعًا لمنشوره التالي الذي سينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
إعلان