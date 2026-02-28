Goal.com
"لم أشعر بالسعادة".. 5 أسباب وراء تصريح يامال المقلق لجماهير برشلونة رغم الهاتريك!

لماذا صرح يامال بتلك التصريحات؟!

في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالية بامتياز، وبينما كانت جماهير كامب نو تهتف باسمه وتنتشي بثلاثيته التاريخية في شباك فياريال، فجّر نجم برشلونة، لامين يامال، مفاجأة من العيار الثقيل. 

تصريح واحد عقب المباراة كان كفيلاً بتحويل الفرحة بالهاتريك إلى حالة من القلق والترقب لدى عشاق البلوجرانا.

بصراحة متناهية، قال الفتى الذهبي: "لم أكن أشعر بالراحة مع نفسي.. لم أكن سعيداً باللعب، وأعتقد أن ذلك كان واضحًا".

هذا الاعتراف لم يكن مجرد عابر سبيل في حديث صحفي، بل كان نافذة كشفت عن حجم الضغوط التي يواجهها مراهق يحمل أحلام مدينة بأكملها على كتفيه.

إليك تحليل معمق لـ 5 أسباب تقف وراء هذه الغمامة السوداء التي طاردت يامال في الأسابيع الأخيرة قبل أن تنقشع أمام فياريال:

  • 1- العدو الصامت الذي قيد الساحر

    أول الأسباب التي كشفها يامال بنفسه هو معاناته من إصابة آلام الحوض وأسفل البطن، فبالنسبة للاعب يعتمد في أسلوبه على الانفجار الحركي، المراوغة المفاجئة، وتغيير الاتجاه، تعتبر هذه الإصابة كابوسًا حقيقيًا.

    لم يكن يامال يعاني جسديًا فقط، بل كان يعاني ذهنيًا من عجزه عن تقديم نسخته الأفضل، عندما لا يطيع الجسد أوامر العقل، تتحول كرة القدم من متعة إلى عبء، وهو ما يفسر غياب الابتسامة التي اعتادت الجماهير رؤيتها على وجهه.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREALAFP

    2- مقصلة التوقعات.. فخ الـ 100 هدف

    لقد وضع العالم لامين يامال في مقارنة ظالمة ومبكرة مع أساطير اللعبة، في تصريحه، أشار يامال بمرارة إلى أن: "الناس يريدون مني تسجيل 100 هدف وأنا في السادسة عشرة"، هذا الضغط الجماهيري والإعلامي حوّل كل لمسة كرة إلى اختبار، وكل مباراة إلى محاكمة. 

    يامال شعر أنه فقد الحق في الخطأ، وفقد الحق في أن يكون مجرد شاب يستمتع بالكرة، مما حول شغفه إلى وظيفة ثقيلة تتطلب كمالاً لا يمكن لبشر في سنه تحقيقه.

  • 3- العزلة الفنية وغياب العقل المدبر

    كشف يامال خلال حواره مع الحارس فويتشيك شتشيسني على دكة البدلاء؛ أن كل شيء تغير بمجرد دخول بيدري.

    في الأسابيع الماضية، ومع غياب بيدري ورافينيا أو تراجع إيقاع الوسط، كان يامال يجد نفسه معزولًا على الطرف، مطالبًا بصناعة الفارق من العدم، وبذل مجهودات بدنية مضاعفة للعودة واستلام الكرة. 

    هذا الاستنزاف الفني جعله يشعر بالإحباط، لأن الكرة كانت تصل إليه في وضعيات صعبة، مما قيد إبداعه وقتل متعته الشخصية.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREALAFP

    4- ضريبة الشهرة المبكرة والسيناريو المرعب

    منذ فوزه ببطولة اليورو وتحوله إلى الوجه الإعلاني والرياضي الأول لبرشلونة، لم يعد يامال يعيش حياة طبيعية. 

    الخوف من الاحتراق المبكر أو تكرار سيناريوهات مواهب سابقة تحطمت تحت وطأة الضغط، ربما تسلل إلى عقله الباطن. 

    "الخليط من كل شيء" الذي تحدث عنه يامال يشمل بلا شك هذا الخوف من فقدان الشغف في سن الثامنة عشرة، وهو شعور مرعب للاعب لا يزال في بداية رحلته.

  • 5- البحث عن الذات وسط ضجيج الكامب نو

    في النهاية، اعترف يامال أنه لم يكن يشعر بالرضا عن نفسه، فأحيانًا يكون اللاعب هو أقسى ناقد لذاته. 

    يامال، بطبعه الطموح، كان يرى تراجع مستواه أو غيابه عن التسجيل كفشل شخصي، هذا الصراع الداخلي جعله يفقد الرغبة في الابتسام. 

    الابتسامة بالنسبة ليامال ليست مجرد تعبير وجهي، بل هي محرك الأداء، وبدونها، بدا وكأنه يؤدي واجباً ثقيلاً حتى جاءت ليلة فياريال لتكسر هذه القيود.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بيت القصيد

    رغم قسوة التصريح، إلا أن نهايته كانت تحمل قبلة الحياة لبرشلونة يامال أكد أنه منذ أسبوع بدأ يشعر بالتحسن، وأن الرغبة في الابتسام عادت من جديد.

    الهاتريك التاريخي في شباك فياريال، وتناغمه مع هدايا بيدري، والاحتفال بجائزة أفضل لاعب في المباراة، كلها مؤشرات تؤكد أن الغمامة قد انقشعت.

    لقد منح يامال مدربه هانز فليك أفضل هدية في مباراته رقم 100، ليس فقط بالأهداف الثلاثة، بل باستعادة الروح التي كانت مفقودة. 

    لكرة الآن في ملعب الجهاز الفني والطبي لحماية هذه الجوهرة من الاحتراق، والتأكد من أن ابتسامة لامين لن تغيب مجددًا، لأنها ببساطة هي الوقود الذي يحرك قطار برشلونة نحو منصات التتويج.

