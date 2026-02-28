"لم أشعر بالسعادة".. 5 أسباب وراء تصريح يامال المقلق لجماهير برشلونة رغم الهاتريك!

في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالية بامتياز، وبينما كانت جماهير كامب نو تهتف باسمه وتنتشي بثلاثيته التاريخية في شباك فياريال، فجّر نجم برشلونة، لامين يامال، مفاجأة من العيار الثقيل.

تصريح واحد عقب المباراة كان كفيلاً بتحويل الفرحة بالهاتريك إلى حالة من القلق والترقب لدى عشاق البلوجرانا.

بصراحة متناهية، قال الفتى الذهبي: "لم أكن أشعر بالراحة مع نفسي.. لم أكن سعيداً باللعب، وأعتقد أن ذلك كان واضحًا".

هذا الاعتراف لم يكن مجرد عابر سبيل في حديث صحفي، بل كان نافذة كشفت عن حجم الضغوط التي يواجهها مراهق يحمل أحلام مدينة بأكملها على كتفيه.

إليك تحليل معمق لـ 5 أسباب تقف وراء هذه الغمامة السوداء التي طاردت يامال في الأسابيع الأخيرة قبل أن تنقشع أمام فياريال: