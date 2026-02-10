AFP
لماذا يتباطأ ليفربول في محاولته لضم نجم RB Leipzig يان ديوماندي الذي تقدر قيمته بـ 100 مليون يورو - شرح
ديوماندي يجذب اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز
حقق ديوماندي موسمًا رائعًا في الدوري الألماني بعد انضمامه إلى نادي RB Leipzig مقابل 20 مليون يورو (17.2 مليون جنيه إسترليني/21.6 مليون دولار) الصيف الماضي. سجل المراهق سبعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 20 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم، مما ساعد فريقه على الصعود إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.
لم تمر مستواه دون أن يلاحظه أحد، خاصة بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز. يُعتقد أن ليفربول ومانشستر سيتي يراقبان الوضع عن كثب، بينما يقال إن توتنهام هوتسبير كان يخطط لضمه كبديل لبرينان جونسون، لكن هذه الإمكانية لم تتحقق أبدًا.
لماذا سينتظر ليفربول قبل اتخاذ خطوته
في حين أن ليفربول مهتم بديوماندي، يبدو أنه لن يتحرك في المستقبل القريب. أفاد ساشا تافوليري أن تعقيدات قد نشأت في سعيه، حيث أن ديوماندي لديه عقد ساري المفعول مع وكالته السابقة يستمر حتى عام 2027، وقد وقعه قبل أن يقرر الانتقال إلى Roc Nation.
وقد قيدت تلك الصفقة حقوق صورته، مما يعني فعليًا أن الريدز لا يمكنهم محاولة إبرام صفقة مع RB Leipzig حتى يتم حل تلك المشكلة القانونية. ويبقى أن نرى كم من الوقت سيستغرق ذلك.
قد لا يكون ذلك أمرًا سيئًا، نظرًا لأن ليفربول لا يزال بحاجة إلى أن يتأقلم لاعبوه الجدد الذين تم التعاقد معهم في الصيف بعد موسم صعب حتى الآن. في حين أن هوغو إيكيتيكي كان قريبًا من تحقيق نجاح فوري، استغرق فلوريان فيرتز بعض الوقت للتأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز. على العكس من ذلك، كان ألكسندر إيساك يفتقر إلى اللياقة البدنية بعد وصوله من نيوكاسل يونايتد، ثم تعرض لإصابة في الكاحل تضمنت كسرًا في عظم الساق. ومن المتوقع أن يعود للعب في وقت ما هذا الموسم، ربما في مارس.
"أحاول أن أبقى مركزًا وهادئًا"
في حديثه مع GOAL في وقت سابق من هذا العام، اعترف ديوماندي بأنه على علم باهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز به، لكنه أضاف أنه يحاول ألا يفكر في المستقبل البعيد.
"أحاول أن أبقى مركزًا وأن أستمع إلى الجهاز الفني وأن ألعب بطريقتي الخاصة. يمكن للناس أن يروا أن كل شيء يسير على ما يرام، لذا لن أتوقف.
"يحاول أصدقائي إرسال ذلك إليّ، لكنني أحاول البقاء مركزًا وهادئًا. بالنسبة لي، كان الأمر سيستغرق حوالي سنتين أو ثلاث سنوات. أنا أعمل بجد أيضًا، وأنا سعيد، لأن كل شيء يحدث بسرعة، وآمل أن أستمر حتى نهاية الموسم".
ليفربول بحاجة إلى سلسلة انتصارات قوية بعد موسم صعب
فشل ليفربول في الوصول إلى المستوى الذي وضعه لنفسه عندما فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25. حصد الريدز 39 نقطة من 25 مباراة هذه المرة، وهو بعيد كل البعد عن الصدارة التي يحتلها أرسنال، حيث أصبح تركيزه الأساسي الآن هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وبدا الفريق في طريقه لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري عندما سجل دومينيك سوبوسلاي هدفًا رائعًا من ركلة حرة ضد مانشستر سيتي بعد ظهر يوم الأحد. لكن الأمور ساءت سريعًا لفريق أرني سلوت عندما أدرك برناردو سيلفا التعادل قبل أن يضع إرلينج هالاند سيتيزينز في المقدمة بركلة جزاء في الدقيقة 93. ثم طُرد زوبوسلاي في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما يعني أن لاعب الوسط المجري سيغيب عن المباراة الصعبة أمام سندرلاند مساء الأربعاء.
يقدم فريق بلاك كاتس موسمًا رائعًا بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية، ولا يواجه أي خطر بالهبوط، حيث يتفوق بـ 12 نقطة على وست هام يونايتد الذي يحتل المركز 18.
