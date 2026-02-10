لماذا يتباطأ ليفربول في محاولته لضم نجم RB Leipzig يان ديوماندي الذي تقدر قيمته بـ 100 مليون يورو - شرح

في حين أن ليفربول مهتم بديوماندي، يبدو أنه لن يتحرك في المستقبل القريب. أفاد ساشا تافوليري أن تعقيدات قد نشأت في سعيه، حيث أن ديوماندي لديه عقد ساري المفعول مع وكالته السابقة يستمر حتى عام 2027، وقد وقعه قبل أن يقرر الانتقال إلى Roc Nation.

وقد قيدت تلك الصفقة حقوق صورته، مما يعني فعليًا أن الريدز لا يمكنهم محاولة إبرام صفقة مع RB Leipzig حتى يتم حل تلك المشكلة القانونية. ويبقى أن نرى كم من الوقت سيستغرق ذلك.

قد لا يكون ذلك أمرًا سيئًا، نظرًا لأن ليفربول لا يزال بحاجة إلى أن يتأقلم لاعبوه الجدد الذين تم التعاقد معهم في الصيف بعد موسم صعب حتى الآن. في حين أن هوغو إيكيتيكي كان قريبًا من تحقيق نجاح فوري، استغرق فلوريان فيرتز بعض الوقت للتأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز. على العكس من ذلك، كان ألكسندر إيساك يفتقر إلى اللياقة البدنية بعد وصوله من نيوكاسل يونايتد، ثم تعرض لإصابة في الكاحل تضمنت كسرًا في عظم الساق. ومن المتوقع أن يعود للعب في وقت ما هذا الموسم، ربما في مارس.