Getty
لماذا لن يكون الانتقال التالي لكريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد وسط توتر الدوري السعودي للمحترفين في النصر
رونالدو في إضراب: CR7 يثير شائعات حول انتقاله
رونالدو مرتبط بعقد في الشرق الأوسط - الأكثر ربحًا في عالم كرة القدم - حتى صيف 2027. ويقال إنه يكسب ما يقرب من 500000 جنيه إسترليني في اليوم، لكنه لا يزال يجد سببًا للشكوى.
يشعر المهاجم الخالد بالإحباط من طريقة توزيع أموال الانتقالات من قبل صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF)، حيث يرى أن الآخرين يحظون بمعاملة تفضيلية في هذا المجال - وهو يسعى للفوز بلقب دوري آخر بعد أن فاز سابقًا باللقب المحلي في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.
لقد قرر الإضراب عن اللعب، حيث غاب عن ثلاث مباريات مع نادي النصر. وقد عاد إلى التدريبات ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه للمشاركة في المباراة القادمة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي سيحدث في الصيف، حيث يستعد رونالدو للمشاركة في كأس العالم السادسة في مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية.
- Getty
هل يمكن أن يعود رونالدو إلى مانشستر يونايتد للمرة الثالثة؟
يمكن تفعيل بند الإفراج في عقده المربح في الرياض مقابل 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني/59 مليون دولار)، في حين أشار البعض إلى أنه يمكن الإفراج عنه مجانًا إذا تم الضغط من أجل خروجه.
لا يزال العديد من الأندية في جميع أنحاء العالم ترغب في ضم رونالدو إلى صفوفها. ولا تشمل هذه القائمة عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد، وفقًا لما صرح به ميك براون، كبير كشافي الشياطين الحمر السابق.
مع رحيل كريستيانو رونالدو في ظروف غامضة عام 2022، قال براون لـ Football Insider عند مناقشة احتمالات عودته المذهلة إلى "مسرح الأحلام": "مستحيل. لن يحدث ذلك، هناك عدد من الأسباب التي تمنع حدوث ذلك، لن يفكروا في الأمر حتى، ولأكون صادقًا، لا أعتقد أن رونالدو سيفكر في ذلك أيضًا.
"عندما غادر من قبل، أعتقد أن ذلك أضر بالعلاقة قليلاً بسبب كل ما حدث مع المدير الفني ومدى انتقاده للنادي، سواء كان ذلك صحيحًا أم خاطئًا.
"لا أرى أي احتمال لعودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد، حتى لو غادر السعودية. ستكون هناك أندية أخرى ترغب في ضمه بسبب شهرته وكل ذلك، لذا أنا متأكد من أنه سيحصل على فرصة للانتقال إذا كان ذلك ما يريده، لكنها لن تكون إلى مانشستر يونايتد".
شكوك حول عودة كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد
تناولتقناة سكاي سبورتس الشائعات حول انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد، وأفادت بأن "هذا الخيار يبدو مستبعدًا تمامًا". وأضافت القناة أن الشياطين الحمر "ليسوا مهتمين بعودة رونالدو للمرة الثالثة".
الكثير من المشجعين مستعدون للتسامح والنسيان عندما يتعلق الأمر برونالدو، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، بعد أن تم فسخ عقده في مانشستر عقب إجراء مقابلة مثيرة مع بيرس مورغان.
لكن زميله السابق ويس براون غير مقتنع بوجود أي طريقة لعودة هذا اللاعب العظيم إلى مانشستر. ورداً على سؤال حول هذا الانتقال المثير، قال: "إنه غير سعيد، لكن هل سيعود كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد للمرة الثالثة؟ أقول لا. لا أرى كيف يمكن أن يحدث ذلك. الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم؟ ربما. ربما يعود إلى البرتغال ويلعب هناك. أنا متأكد من أنه سيظل لديه العديد من الخيارات.
"الشيء الأهم هو أنه لا يزال يريد اللعب في كأس العالم، وعلينا أن نستمر في اللعب ونحرص على أن يحافظ على لياقته البدنية للقيام بذلك. إن رؤية رونالدو في إضراب أمر صادم للجميع، لكنني أعتقد بصراحة أن الأمر سيتم حله. علينا أن ننتظر ونرى إلى أين ستتجه الأمور من هنا".
- Getty/GOAL
انتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم: رونالدو يرى أن الانتقال للانضمام إلى ميسي في ميامي أمر مطروح للنقاش
في حين يبدو أن عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد قد استبعدت، فإن الحديث عن انتقاله إلى الولايات المتحدة قد أثار حماس جماهيره حول العالم. وقد تم اقتراح أن يقوم السير ديفيد بيكهام - لاعب أسطوري آخر رقم 7 في فريق الشياطين الحمر - بمناقشة صفقة تنضم فيها رونالدو إلى منافسه الأبدي ليونيل ميسي في فريق إنتر ميامي الفائز بكأس MLS.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان