لماذا لا يزال ماركوس راشفورد خارج خطط مانشستر يونايتد المستقبلية رغم أدائه المذهل مع برشلونة؟

يمكن لبرشلونة أن يحقق انتقالًا دائمًا لراشفورد بدفع 26 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار). العملاق الكتالوني في وضع يسمح له بتحديد ما سيحدث بعد ذلك، حيث أن كل السلطة في يديه. إذا أرادوا الاحتفاظ براشفورد، فلا يوجد ما يمكن أن يفعله مانشستر يونايتد حيال ذلك.

تزعمصحيفة "ذا صن" أن الشياطين الحمر سعداء ببقاء أحد منتجات أكاديميتهم الأسطورية في كرة القدم الإسبانية، على الرغم من بعض التقارير التي تشير إلى أن المدرب المؤقت مايكل كاريك يرغب في رؤية لاعب مثبت في الدوري الإنجليزي الممتاز يعود إلى أولد ترافورد.