لماذا خرج كيليان مبابي فجأة من مباراة ريال مدريد الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا؟

طغت على مباراة الذهاب في هذه المواجهة ادعاءات فينيسيوس جونيور بأنه تعرض لإهانات عنصرية من جانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بعد أن سجل الهدف الوحيد في المباراة. وقد نفى بريستياني، الذي تم إيقافه مؤقتًا عن مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، هذا الاتهام، مؤكدًا أنه في الواقع أطلق عبارة مسيئة للمثليين على فينيسيوس بدلاً من أن يطلق عليه البرازيلي لقب "قزم". ومن المتوقع أن يتم رفض هذا الدفاع ويمكن أن يتم فرض حظر أطول عليه.

ناقش أربيلوا والحارس تيبو كورتوا الحادث يوم الثلاثاء. قال أربيلوا: "لدينا فرصة رائعة لتسجيل نقطة تحول في مكافحة العنصرية. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي لطالما كان رائدًا في مكافحة العنصرية، لديه الفرصة لفعل ما هو أكثر من مجرد تركها كشعار أو لافتة جميلة قبل المباريات. ولنأمل - أو بالأحرى، آمل - أن يغتنموا هذه الفرصة.

"كما قلنا، وكما قلت... عن اللعب بمستوى عالٍ، وتقديم أداء رائع. عن القيام بالأمور بشكل صحيح على أرض الملعب وتقديم أداء رائع حتى نتمكن من الفوز بالمباراة. هذا هو ما نركز عليه أكثر. هذا هو ما نضع فيه كل طاقتنا وجهدنا. وهذا ما نريد أن نراه غدًا. الباقي، بالطبع، ليس من شأننا. أو على الأقل، ليس من شأننا اتخاذ مثل هذه القرارات. هذا من شأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)".

وأضاف كورتوا: "مع كل ما حدث، هناك الكثير من الأمور التي لم تتم بشكل جيد. أعتقد أن العنصرية وكره المثليين - كل هذه الأمور - لا يمكننا قبولها، والإهانة خطيرة بنفس القدر. فيني لم يرتكب أي خطأ. لقد احتفل بالطريقة التي احتفل بها العديد من المنافسين ضدنا أيضًا. في النهاية، علينا المضي قدمًا وترك الأمر عند هذا الحد. لا يمكننا تبرير فعل عنصري مزعوم بالاحتفال".