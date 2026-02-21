لماذا استبعد ليام روزينيور إستيفاو ويليان من تشكيلة تشيلسي لمباراة بيرنلي؟

أعلن ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة بيرنلي، ولم يكن هناك مكان لإستيفاو في التشكيلة. حقق روزينيور ثماني انتصارات من 11 مباراة منذ أن حل محل إنزو ماريسكا كمدرب، وسيهدف إلى الحفاظ على هذا الأداء الجيد ضد كلاريتس. اختار روزينيور جواو بيدرو وكول بالمر وبيدرو نيتو وإنزو فرنانديز في خط الهجوم للمباراة، بينما سيلعب أندري سانتوس إلى جانب مويزيس كايسيدو في خط الوسط. سيتولى روبرت سانشيز حراسة المرمى كالمعتاد، خلف خط دفاع يتكون من ريس جيمس وويسلي فوفانا وتريفو تشالوباه ومالو جوستو.

تشيلسي XI: سانشيز؛ جيمس، فوفانا، تشالوبا، جوستو؛ سانتوس، كايسيدو؛ بالمر، فرنانديز، نيتو؛ جواو بيدرو