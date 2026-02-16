"لقد كنت أفعل ذلك طوال حياتي" - جوزيه مورينيو يعترف بأن ريال مدريد "الملك الجريح" سيكون "خطيرًا"، لكن مدرب بنفيكا يؤكد أنه "معتاد" على التحديات الكبيرة في دوري أبطال أوروبا

أمام وسائل الإعلام في ملعب إستاديو دا لوز، رفض مورينيو الانجراف وراء ذكرى فوز بنفيكا المفاجئ في مرحلة الدوري. يدرك المدرب البرتغالي أن الفوز 4-2، رغم أنه تاريخي، لم يؤد إلا إلى استفزاز بطل أوروبا 15 مرة. مع وصول ريال مدريد إلى لشبونة في محاولة يائسة لاستعادة سمعته، حذر مورينيو فريقه من أن مواجهة وحش محصور في الزاوية غالباً ما تكون أصعب من مواجهة وحش واثق من نفسه.

وقال مورينيو للصحفيين: "إنهم مجروحون. والملك المجروح خطير. سنلعب مباراة الذهاب بعقولنا وطموحنا وثقتنا. نحن نعلم ما فعلناه بملكي دوري أبطال أوروبا، لكن يجب أن نكون مستعدين لرد فعلهم".

كانت الهزيمة في لشبونة في وقت سابق من هذا الموسم نتيجة كارثية للريال مدريد، حيث تراجع من المركز الثالث إلى التاسع في الجدول وأجبره على خوض هذه الجولة الفاصلة المحفوفة بالمخاطر. كانت ليلة فوضوية تميزت بضربة رأس مذهلة من أناتولي تروبين في الدقيقة 98، وهي اللحظة التي أشار إليها مورينيو بابتسامة ساخرة.

"لن يكون تروبين في الهجوم في ملعب لوز هذه المرة"، قال مازحاً، ليخفف من حدة الموقف قبل أن يتحول إلى الجدية بشأن سجله في كرة القدم في الأدوار الإقصائية. "أنا معتاد جداً على هذا النوع من المباريات. لقد قمت بذلك طوال حياتي. غالباً ما يعتقد الناس أنك بحاجة إلى نتيجة معينة في مباراة الذهاب لهذا السبب أو ذاك. أنا أقول إنه لا توجد نتيجة نهائية".