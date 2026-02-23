Getty Images Sport
"لقد فقدوا شخصيتهم!" - جيمي ريدكناب ينتقد توتنهام "الرهيب" بعد هزيمته في الديربي أمام أرسنال ويصدر حكمه بالهبوط
المدفعجية يكتسحون توتنهام
استعاد أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط بعد فوزه الساحق 4-1 في ديربي شمال لندن على ملعب توتنهام هوتسبير. بعد تعادله مع ولفرهامبتون في منتصف الأسبوع، سجل إيزي وجيوكيريس هدفين لكل منهما ليخرسا منتقدي أرسنال. نجح توتنهام في التعادل لفترة وجيزة عن طريق راندال كولو ماني بعد هدف إيزي الافتتاحي، لكن المدفعجية اندفعوا بقوة في الشوط الثاني، تاركين منافسيهم في مأزق الهبوط بعد أن حسم جيوكيريس المباراة.
تركت هذه النتيجة توتنهام في موقف خطير، حيث يكافح المدرب المؤقت إيغور تودور لوقف التراجع الذي أدى إلى فشل النادي في تحقيق أي فوز في الدوري منذ بداية العام. كان ريدناب، الذي قاد النادي خلال مسيرته الكروية، غاضبًا بشكل واضح من قلة الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون الحاليون، حيث هزمهم أقوى منافسيهم على أرضهم.
تراجع توتنهام بشكل حاد
مع آخر فوز للنادي في الدوري يعود إلى 28 ديسمبر، ترسم الإحصائيات صورة قاتمة لفريق كان ينافس في أوروبا منذ وقت ليس ببعيد. الهزيمة أمام فريق ميكيل أرتيتا المتصدر كانت مجرد الفصل الأخير في سلسلة نتائج كارثية شهدت حصول بطل الدوري الأوروبي الحالي على أربع نقاط فقط من آخر تسع مباريات.
وفي حديثه كمحلل في قناة سكاي سبورتس، لم يتردد ريدكناب في الإجابة عندما سُئل عما إذا كان فريقه القديم في خطر حقيقي بالهبوط.
"بالطبع هم كذلك، فهم لم يفوزوا بأي مباراة في عام 2026. لقد كان أداؤهم مروعًا. إنه فريق يفتقر إلى الشخصية، لقد فقدوا شخصيتهم"، قال ريدكناب بغضب خلال تحليل ما بعد المباراة. يعكس تقييم لاعب الوسط السابق الشعور المتزايد بالخوف في ملعب توتنهام هوتسبير، حيث حلّت الحقيقة القاسية المتمثلة في معركة الهبوط الثانية على التوالي محل التفاؤل الذي ساد في العصور السابقة، بعد أن احتل الفريق المركز 17 في الموسم الماضي تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو.
هل يستطيع توتنهام النجاة من الهبوط؟
على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهت لأدائهم الأخير، لا يزال ريدكناب متفائلاً بأن مكانة النادي قد تكون كافية لتمكينه من تجاوز المباريات المتبقية. ومع ذلك، اعترف بأن تفاؤله يستند إلى السمعة التاريخية أكثر من أي دليل ملموس شوهد على أرض الملعب هذا الموسم. يُنظر الآن إلى المباراة القادمة ضد فولهام على أنها مباراة لا بد من الفوز بها إذا أرادوا الابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة.
"هل أعتقد أنهم سيبقون في الدوري؟ نعم، ولكن على ماذا أستند في ذلك؟ لا شيء على الإطلاق. أنا لا أستند إلى أي حقائق، أنا فقط أشعر أنه ربما لأنهم توتنهام، فسوف يبقون في الدوري"، اعترف ريدكناب. "لكن عليهم أن يظهروا شخصيتهم. عليه أن يحقق نتائج سريعة لأنهم في وضع سيئ للغاية. لكنني أعتقد أنهم سيجدون حلاً ما ويبقون في الدوري. لكن هذا لا يمكن أن يستمر كل عام".
كان الهدف من تعيين تودور كحل مؤقت بعد إقالة توماس فرانك هو توفير "دفعة جديدة للمدرب"، لكن التعديلات التكتيكية التي أجراها الكرواتي جاءت بنتائج عكسية بشكل مذهل ضد فريق أرسنال المتفوق. حاول تودور تطبيق نظام مراقبة رجل لرجل عالي المخاطر، لكن إيزي وجيوكيريس استغلوا ذلك بلا رحمة.
وأشار ريدكناب إلى هذه التجارب الفاشلة كعلامة على المشاكل العميقة الجذور التي تعاني منها الفريق حاليًا من الأعلى إلى الأسفل، مضيفًا: "نعم، لديهم إصابات، لكنه جاء اليوم ليغير ويطبق نظام المراقبة الفردية - وهذا لم ينجح".
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
التحدي الذي يواجه تيودور يزداد تعقيدًا بسبب حقيقة أن توتنهام لا يزال، بطريقة ما، يوازن بين محاولة البقاء في الدوري المحلي ومشاركته في دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثامن. هذا المطلب المزدوج يضغط على الفريق الصغير إلى أقصى حدوده، وقد حذر ريدكناب من أن النادي لا يستطيع تحمل تكرار هذه الأخطاء. أدى دوامة التغييرات الإدارية وسوء التعاقدات إلى وصول النادي إلى أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة، ولا تبدو الأمور أسهل بالنسبة للمدرب المؤقت الذي يتعرض لانتقادات شديدة. يجب على توتنهام الآن أن يستجمع قواه استعدادًا لرحلة صعبة إلى غرب لندن يوم الأحد المقبل، حيث سيواجه فريق فولهام القوي في كرافن كوتيدج في مباراة قد تكون حاسمة بالنسبة لمركزه في الدوري الممتاز.
