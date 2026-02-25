"لقد راسلني على إنستغرام!" - ديكلان رايس يكشف عن رسالة خاصة من ديفيد بيكهام بعد تسجيله هدفين رائعين من ركلتين حرتين ضد ريال مدريد

لم يكن رايس معروفًا كمتخصص في الركلات الحرة خلال مسيرته الاحترافية، لكنه كان نجم شمال لندن بعد أن سجل هدفين رائعين ضد ريال مدريد الموسم الماضي. ساعدت الأهداف فريق آرسنال على الفوز 3-0 في مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم حسم الفوز بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين بفوزه 2-1 في ملعب البرنابيو.

لكن الموسم لم ينتهِ لصالح أرسنال، حيث أطاح بهم باريس سان جيرمان، الفائز النهائي، في الدور نصف النهائي.

ربما لم يسجل أي أهداف من ركلات حرة هذا الموسم، لكن رايس قدم موسمًا رائعًا آخر، ولعب دورًا رئيسيًا في سعي أرسنال للفوز بالعديد من الألقاب. سجل أربعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، حيث تسببت تمريراته من الركلات الركنية في إحداث فوضى في دفاعات الخصم.