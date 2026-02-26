Getty Images
ترجمه
"لقد تغير" - روبرتو مارتينيز يشرح سبب "عدم اكتراث" كريستيانو رونالدو بتحقيق هدف الـ 1000 هدف
رونالدو يسجل 965 هدفاً ويواصل التسجيل
سجل رونالدو هدفًا آخر لصالح النصر في المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريق جورج جيسوس على النجمة 5-0، محققًا بذلك تسعة انتصارات متتالية. يبلغ رصيد اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا الآن 965 هدفًا، ولم يظهر أي علامات على تباطؤ أدائه على الرغم من أنه في مرحلة تقاعده. سبق أن أكد رونالدو أنه يريد تسجيل 1000 هدف قبل أن يعلق حذاءه الشهير.
وقال في حفل توزيع جوائز Globe Soccer Awards في دبي في ديسمبر: "من الصعب الاستمرار في اللعب، لكنني متحمس. شغفي كبير وأريد الاستمرار.
شغفي كبير وأريد الاستمرار. لا يهم أين ألعب، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا. أستمتع دائمًا بلعب كرة القدم وأريد الاستمرار. تعرفون ما هو هدفي. أريد الفوز بالبطولات وأريد الوصول إلى ذلك الرقم [1000 هدف] الذي تعرفونه جميعًا. سأصل إلى هذا الرقم بالتأكيد، إذا لم أصب بأي إصابة".
مارتينيز يقول إن رونالدو "غير منزعج" من هدف التسجيل
ومع ذلك، يصر مارتينيز على أن رونالدو لم يعد يركز على عدد الأهداف التي يسجلها. وقال لبرنامج The Overlap، الذي تقدمه Sky Bet: "كريستيانو، منذ وصولي في عام 2023، كان مثالاً يحتذى به. لقد كان قائداً نموذجياً للجميع. لذلك، بالنسبة لي، كان هذا واضحاً للغاية. ثم من الناحية الكروية. كريستيانو الآن ليس كريستيانو الذي كان عليه في فترة لعبه الأولى مع مانشستر يونايتد.
"إنه ليس جناحًا، وليس لاعبًا يحتاج إلى الانضباط الشديد، رقم 9، إنه هدافنا. عليه أن يكون مستعدًا للركض بين خط الدفاع، خاصة في منطقة الجزاء. سجل 25 هدفًا في آخر 30 مباراة.
"يتحدثون عن 1000 هدف. هو لا يهتم بـ 1000 هدف. وهو يشعر ما الفرق بالنسبة لي بين تسجيل 1050 أو 950 هدفاً؟ أنا نفس اللاعب، وهو الآن أصبح مختلفاً قليلاً في الثلث الأخير. أعتقد أنه يقدر أنه يجذب لاعبين اثنين، ويفتح مساحة حتى يتمكن من اتخاذ قرارات أفضل، متى يفعل ذلك ومتى لا يفعل.
"صحيح أنه تغير. هذا ليس اللاعب الذي كان في سن 25 أو 26 والذي كان بحاجة إلى الدفع. ليكون لاعبًا سجل أهدافًا أكثر من مشاركاته مع ريال مدريد".
رونالدو يعود بعد الإضراب
توقف هداف رونالدو مؤقتًا عندما أضرب النجم البرتغالي عن اللعب وسط خلاف حول انتقالات الدوري السعودي للمحترفين والتمويل. غاب المهاجم عن ثلاث مباريات لكنه عاد إلى الملاعب وسجل ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات. كما أكد لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق أنه يريد الاستمرار في الشرق الأوسط.
وقال: "نعم، أنا سعيد جدًا. كما قلت مرارًا وتكرارًا، أنا أنتمي إلى السعودية. إنها بلد استقبلني وعائلتي وأصدقائي استقبالًا حارًا. أنا سعيد هنا. أريد الاستمرار هنا.
"والأهم من ذلك، أننا نواصل المضي قدمًا. نحن في القمة. مهمتنا هي الفوز، والضغط [على منافسينا على اللقب]، ولنرى ما سيحدث. نحن على المسار الصحيح. لقد عدنا؛ نحن في حالة جيدة؛ نحن واثقون. مباراة تلو الأخرى. نحن في حالة جيدة. لنرى ما سيحدث".
وقع رونالدو عقدًا جديدًا مع النصر في الصيف يمتد حتى عام 2027.
أول لقب للنصر يقترب من رونالدو؟
لم يفز رونالدو بعد بأي لقب كبير مع النصر، لكنه يأمل في إنهاء هذه الفترة العجاف في الموسم الحالي. لا يزال النصر في صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد 23 مباراة، متقدماً بفارق نقطتين على الهلال. ستكون المباراة القادمة للنصر يوم السبت ضد الفيحاء.
