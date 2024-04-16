لقب الدورى الإنجليزى لم يحُسم بعد .. 8 عوائق أمام مانشستر سيتى رغم تفوقه على آرسنال وليفربول!

هل انتهى السباق على لقب الدورى الإنجليزى؟

استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق نقطتين عن آرسنال وليفربول، ولكن لا تزال المنافسة على لقب البطولة مشتعلة وكتيبة جوارديولا ليست فى أمان.

ونجح مانشستر سيتي فى التفوق أخيرًا على آرسنال وليفربول في سباق الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد فوزهم على لوتون تاون بنتيجة 5-1 وتعثر الثنائى في مباريتهم الأخيرة، حيث تعرض فريق ليفربول لخسارة مفاجئة بنتيجة 1-0 على أرضه أمام كريستال بالاس، وسقط آرسنال ضد أستون فيلا بنتيجة 2-0.

ويتقدم السيتي الآن بفارق نقطتين عن آرسنال وليفربول بعد 32 مباراة وهذه الفترة هى الوقت المثالى لكتيبة جوارديولا لتأكيد حسمهم للبطولة، وقد حدث ذلك فى مواسم 2018-19 و2021-22 و2022-23، وخسر السيتي نقطتين فقط من مبارياته الست الأخيرة أثناء المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وفازوا في 15 مباراة من أصل 16، وتعادلوا مرة واحدة فقط.

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ونتيجة خبرة السيتي ونجاحه على مدار المواسم الماضية في العودة وحسم الدوري الإنجليزي فى المواجهات الأخيرة يعتقد العديد من النقاد أن الدوري الإنجليزي قد حُسم، ولكن فى الحقيقة لا يزال السباق على لقب البطولة مشتعلًا بسبب فارق النقاط القليل بين الثلاثي الأمامى.