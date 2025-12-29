أدلى البرازيلي رونالدو، الملقب بالظاهرة، بتصريحات مثيرة حول دور فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في تغيير كرة القدم وصولًا للشكل الحالي، كما أزال سوء الفهم المتعلق بهروبه من أداء التدريبات مع الأندية. فما الذي قاله؟
"لعبت لريال مدريد مجانًا!" .. رونالدو يكشف كيف غيّر بيريز كرة القدم ويؤكد: الدوري الإنجليزي أكثر عدلًا من الإسباني!
رونالدو عن اتجاهه لامتلاك الأندية
فاجأ رونالدو الجميع عام 2018 بالاستحواذ على 51% من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني، وقد خاض معه فترة صعبة انتهت ببيع تلك الأسهم في مايو 2025.
الظاهرة سُئل عن اتجاهه لشراء الأندية بدلًا من مجال التدريب، فأجاب مازحًا، خلال حضوره في قمة الرياضة العالمية في دبي، "لأني مجنون قليلًا".
وأضاف "كرة القدم كانت شغفي الكبير ولا تزال كذلك. الآن أحب أيضًا التنس، لكن كرة القدم هي حياتي. بعد عامين من اعتزالي، بدأت وكالة تمثيل في ساو باولو، وكانت تتعامل مع بعض القضايا المتعلقة بنيمار وآخرين، وفي عامين أعلنت الإفلاس، ليس بسبب سوء إدارة، ولكن لأن هوامش الربح كانت قليلة جدًا".
"بعد ثلاث سنوات، في 2016، اشتريت وكالة أخرى، Octagon Brazil، والتي لها حضور كبير في الولايات المتحدة، وبدأنا من جديد. بعد 10 سنوات، تعمل بشكل ممتاز ولدينا العديد من العملاء. وفي 2018، كنت أبحث عن فريق في أوروبا، وكانت هناك عدة خيارات، لكنني كنت أعيش في مدريد، وظهر بلد الوليد كخيار. قدمت العرض أثناء كأس العالم في روسيا، وكان الفريق حينها في الدرجة الثانية ولعب بلاي أوف الصعود. تم قبول العرض، وبعد أيام من التوقيع، صعد الفريق إلى الدرجة الأولى، وكان هذا أول ضربة حظ لي في مجال الأعمال".
الدوري الإنجليزي أكثر عدلًا من الإسباني!
النجم الذي لعب لعدد من الأندية الكبيرة أبرزها برشلونة وريال مدريد وإنتر وميلان وجه انتقادات كبيرة للفارق الضخم في القوة المالية لأندية الدوري الإسباني وانعكاس ذلك على المنافسة في أرض الملعب، واصفًا الدوري الإنجليزي بأنه أكثر عدلًا في هذا الجانب.
وأضاف موضحًا ""الدوري الإسباني، مثل البريميرليج، منظم بشكل جيد، لكن المشكلة أنك تواجه أندية ميزانيتها أكبر بكثير من ميزانيتك، وهذا يجعل الدوري الإنجليزي أكثر عدلاً".
تابع حول تجربته في بلد الوليد "كنا مبدعين، وجدنا لاعبين جيدين وبأسعار جيدة، بالإضافة إلى من صعد معنا، وبقينا ثلاث سنوات متتالية في الدرجة الأولى. كانت تجربة رائعة لبلد الوليد".
وأضاف عن أهمية النادي للجماهير "كرة القدم ليست مجرد شغف للناس، بل حياتهم، حتى في مدينة 300 ألف نسمة مثل بلد الوليد. كنا شفافين بنسبة 100%، وربما كانت هناك توقعات كبيرة بسبب اسمي، لكننا قمنا بعمل جيد ووضعنا بلد الوليد على الخريطة الدولية. حافظنا على أسعار التذاكر والاشتراكات معقولة وأعطينا صورة جديدة للملعب، والجماهير كانت رائعة، خاصة أثناء فترة كوفيد".
تجربة ريال مدريد
النجم البرازيلي تطرق في حديثه إلى تجربته الناجحة مع ريال مدريد، واصفًا إياها بالخاصة جدًا، ومشيدًا بالرئيس فلورينتينو بيريز كثيرًا ومؤكدًا أنه غيّر كرة القدم بما فعله في جيل الجالاكتيكوس!
وأضاف "لم أذهب إلى الجامعة لأنني كنت ألعب بالفعل في الـ17 من عُمري مع أيندهوفن. تعليمي كان اللعب حول العالم والتعلم من الرؤساء والمديرين الماليين والتسويقيين".
تابع "في ريال مدريد كانت تجربة خاصة جدًا، لأن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، لأول مرة غيّر عالم كرة القدم بكل معنى الكلمة، وهو أفضل رئيس عرفته. ريال مدريد كان مديونًا بـ300 مليون يورو. فلورنتينو باع المدينة الرياضية مقابل هذا المبلغ واشتري قطعة أرض بجانب المطار (فالديبيباس). استثمر في لاعبين كبار، أولًا وقع مع فيجو، ثم زيدان، ثم أنا وبيكهام. الأربعة نجوم الكبار. غيّروا طريقة الناس في مشاهدة كرة القدم. هذا أكبر تغيير في صناعة كرة القدم. كرة القدم تحركت كما نراها الآن بفضل فلورنتينو بيريز. إنه كأب بالنسبة لي ولدينا صداقة كبيرة".
وأوضح رونالدو أن أولئك النجوم الأربعة كانوا يتقاضون رواتب متساوية، مشيرًا إلى أنه وبيكهام كانا يحصلان على مكاسب إضافية من عقود الرعاية، وموضحًا أن النادي كان يحصل على نسبة من تلك الأموال، قبل أن يُضيف مازحًا "ولذا أستطيع القول أنني لعبت لريال مدريد مجانًا".
الهروب من المران!
رونالدو، مثل العديد من النجوم البرازيليين، اتهم مرارًا وتكرارًا بالهروب من التدريبات وعدم الالتزام بالحضور واتباع تعليمات المدربين في المران، وقد أكد الظاهرة خلال حديثه أن وقت المران كان بالفعل أسوأ لحظاته في كرة القدم!
لكن مع هذا، فقد أزال النجم الأسطوري سوء الفهم حول هروبه من التدريبات، بقوله "هناك سوء فهم بخصوص ذلك. لم يكن من الضروري الركض 10 أو 15 كيلومتر. لم أكن بحاجة لذلك. كان علي فقط التحرك بسرعة لمسافة 15 أو 20 مترًا، وهذه التدريبات يمكنني القول إنها كانت أسوأ لحظة في مسيرتي. الآن التدريبات أكثر فعالية وأقل إرهاقًا. إذا كنت مهاجمًا، لا تحتاج للركض 15 كم، عليك القيام بتدريب محدد وذكي. تدريب مخصص لك، ليس للزملاء الآخرين. هناك لاعبين مختلفون".