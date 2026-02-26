Goal.com
ترجمه

"لطالما أردت تمثيل المكسيك": ريتشارد ليديزما يسجل أول هدف له مع منتخب "إل تري"

يسعى المدافع المكسيكي الأمريكي ريتشارد ليديزما إلى ترسيخ مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب المكسيكي، مؤكداً أن ارتداء قميص المنتخب المكسيكي كان حلمه الشخصي منذ فترة طويلة. وقال الظهير الأيمن لفريق تشيفاس، الذي أكمل مؤخراً انتقاله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لتمثيل المكسيك، إن هذا اللحظة كانت نتيجة قناعته الشخصية وصبره.

    يهدف إلى المشاركة في كأس العالم مع المكسيك

    برز ليدزما كأحد أفضل اللاعبين في مركزه في الدوري المكسيكي، ويعتقد أن خبرته في هولندا مع نادي PSV Eindhoven، بما في ذلك مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، تعزز فرصته في الحصول على مركز أساسي في المنتخب المكسيكي.

    وقال ليديزما: "أعتقد أنني أستطيع المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية لأنني لعبت في هولندا مع PSV وحققت أداءً جيدًا. لعبت في دوري أبطال أوروبا والعديد من المباريات هناك. أعتقد أنني أمتلك الخبرة اللازمة للقيام بذلك".

    "كان ذلك قراري وجهودي"

    وأكد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على الأهمية العاطفية لاختيار المكسيك على المستوى الدولي.

    وقال: "بالنسبة لي، إنه لشرف كبير أن أمثل المكسيك. كان هذا قراري، وجهودي، وقد ظهر ذلك اليوم من خلال الهدف الذي سجلته. أنا سعيد جدًا وفخور باختياري المكسيك".

    سيترقب ليدزما الآن الإعلان النهائي عن قائمة المشاركين في كأس العالم، ويركز على الحفاظ على مستواه مع تشيفاس، على أمل أن يحصل على مكان في التشكيلة.

    "الأمر يتعلق بالثقة في الوقت الحالي. عليّ أن أستمر في تقديم أداء جيد مع تشيفاس، وسنرى... الآن، ننتظر القائمة النهائية".

    لاعبو تشيفاس يتألقون مع المنتخب المكسيكي

    قدمت المكسيك، بقيادة المدرب خافيير أغيري، أداءً مهيمنًا بشكل عام. بالإضافة إلى هدف ليديزما، سجل زملاؤه في تشيفاس أرماندو غونزاليس وبريان غوتيريز هدفين آخرين، بينما أكمل خيسوس غاياردو النتيجة في الفوز بأربعة أهداف.
    مواهب سابقة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، أصبحت الآن نجوم في الدوري المكسيكي لكرة القدم

    ريتشارد ليديزما وبريان جوتيريز، وكلاهما لهما صلات سابقة بالمنتخب الأمريكي لكرة القدم وخبرة في دوري MLS، أحدثا تأثيرًا فوريًا مع المنتخب المكسيكي منذ انتقالهما المؤقت.

    ويسعى كلا اللاعبين الآن للحصول على مكان في قائمة الـ 26 لاعبًا النهائية للمشاركة في كأس العالم القادمة.

