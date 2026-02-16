"لدي هدف واضح" - كريم أدييمي يطمح إلى "القمة" وسط شائعات عن انتقاله مع تجميد مفاوضات تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند

في حديثه إلى Ruhr Nachrichten حول عدم اليقين الذي يحيط بمستقبله على المدى الطويل، كان أدييمي صريحًا بشأن تعقيدات المفاوضات في كرة القدم الحديثة. وأقر بأنه بينما يظل مركزًا على الحاضر، فإن الوضع ليس تحت سيطرته تمامًا. "في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة. يمكن أن يتقرر كل شيء في غضون شهر أو شهرين - ربما حتى في غضون الأسبوعين المقبلين. القرار ليس لي وحدي. هناك العديد من العوامل التي تدخل في الاعتبار، بما في ذلك اعتبارات النادي"، أوضح.

كما انتهز أدييمي الفرصة لينفي الادعاءات بأن حياته الشخصية هي التي تحدد انتقاله إلى إحدى المدن الأوروبية الكبرى. ورداً على الشائعات التي تقول إن زوجته تضغط من أجل تغيير المكان، قال: "ما تقرأه في وسائل الإعلام ليس دقيقاً دائماً. تركيزي هنا. لم أقل أبداً إنني أشعر بعدم الارتياح أو أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "كان هدفي دائمًا هو المنافسة على أعلى المستويات. ومع ذلك، لن أدلي بأي تصريحات جريئة عن الفرق الأخرى. نحن نركز على أنفسنا ونقوم بعملنا. إذا نجح الأمر في النهاية، فهذا رائع. علينا أن نبقى أوفياء لأنفسنا، ونؤدي أداءً جيدًا، ونفوز بالمباريات – وبعد ذلك سنرى أين نقف. لدي هدف واضح – وسأعلنه مرة أخرى كل عام طالما أنني ألعب هنا".