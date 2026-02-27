"لديّ العديد من المشاكل" - نجم برشلونة السابق يشرح سبب عمله في متجر رياضي محلي وسط صراعات قانونية ونفسية

يقول ماتيو إنه بفضل صديقه الذي لعب معه في أكاديمية سوشو، لويك لوفال-لاندر، تمكن من مغادرة المنزل والعثور على عمل في إنترسبرت بعد عدة أشهر عانى فيها من مشاكل صحية عقلية. وأوضح المدافع السابق أنه وصل إلى مرحلة احتاج فيها إلى روتين منظم لمكافحة العزلة التي شعر بها بعد انتهاء مسيرته.

وقال: "كان يعلم أنني أردت الخروج من المنزل قليلاً، فقد كنت عاطلاً عن العمل لفترة من الوقت. كنا نتحدث، فقال لي: 'هناك وظيفة شاغرة'".

أثر الانتقال من بيئة كرة القدم الأوروبية عالية الكثافة إلى عدم النشاط التام تأثيرًا كبيرًا على الحالة النفسية لماتيو. من خلال تولي منصب البيع بالتجزئة، سعى إلى استعادة الشعور بالطبيعية والهدف الذي تلاشى منذ إصابته في الركبة في البرتغال.