"باريس لا يحتاج للعب بـ16 رجلًا".. رئيس لجنة الحكام يحسم "القرارات المثيرة للجدل" في مباراة ليون وسان جيرمان!

أصيب ليون بغضب شديد بعد سلسلة من اللحظات الحاسمة التي جاءت ضدهم في مباراتهم ضد باريس سان جيرمان.

في الدقيقة 27، مرت لمسة يد واضحة على إيليا زابارني داخل منطقة الجزاء دون عقاب. بعد ذلك بوقت قصير، تم احتساب هدف خفيتشا كفاراتسخيليا على الرغم من تدخل فيتينيا من الخلف على تانر تيسمان.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، تم تجاهل تدخل من كانج إن لي على نيكولاس تاليافيكو داخل منطقة جزاء باريس سان جيرمان.

وتعمق الجدل عندما تلقى تاليافيكو بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل متأخر على فيتينيا، ليترك ليون بعشرة لاعبين.

أيدت تقنية الـ VAR القرار، ما أثار غضب لاعبي ليون وجهازهم الفني.

شن مساعد مدرب ليون، خورخي ماسيل، هجوماً لاذعاً بعد المباراة، زاعماً أن الحكام الأربعة في الملعب هم الوحيدون الذين فشلوا في ملاحظة الأخطاء التي ارتكبت خلال المباراة.

وقال: "أعتقد أن هناك 59,000 شخص في الملعب، وأربعة منهم فقط لم يروا الأخطاء التي قمنا بتحليلها. لسنا بحاجة حتى لمشاهدة الإعادات".

وتابع: "عندما يحدث الأمر في اتجاه واحد، فإننا لا نفهمه. وعندما يحدث بغطرسة عدم إتاحة الفرصة لمناقشته حتى، فإننا لا نفهمه".

ومضى ماسيل ليتهم الحكام بمحاباة باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن البطل لا يحتاج إلى "اللعب بـ 16 رجلاً" لأنه بالفعل أفضل فريق في أوروبا.