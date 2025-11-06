ارتكب نفس مخالفة الاتحاد .. اتهام لجنة الانضباط بـ"إثارة التعصب" بسبب عقوبة نجا منها النصر!

وشهدت الجولة السابعة من دوري روشن "2025-2026"، العديد من الأحداث المثيرة للجدل، خاصة من منظور القرارات التحكيمية، فيما يتعلق باحتساب ركلة جزاء لصالح النصر، في الوقت بدل الضائع من مباراة الفيحاء، وكذلك طرد لاعب وسط الاتحاد، فابينيو، ببطاقة حمراء مباشرة، في مباراة الخليج، رغم إقرار عدد من خبراء التحكيم بأن البرازيلي لم يكن يستحق الطرد، وإنما الإنذار فقط.
الجولة شهدت أيضًا، اعتراضات تحكيمية من قِبل متحدث الأهلي، بسبب احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، فضلًا عن طرد زياد الجهني.
وحقق الاتحاد رقمًا لم يشهده دوري المحترفين السعودي على مدار تاريخه، بالعودة من التأخر برباعية نظيفة، للتعادل بنتيجة (4-4).
وعن النصر، فقد تمكن من انتزاع هدف الانتصار من ركلة جزاء سددها القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليحافظ على العلامة الكاملة في أولى 7 جولات، لأول مرة.
وتمكن الهلال من حسم ديربي الشباب، بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو، في مباراة شهدت طرد المدافع خاليدو كوليبالي، بسبب التدخل العنيف على الحارس مارسيلو جروهي.
ويتربع النصر في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية، فيما يأتي التعاون في الوصافة بـ18 نقطة، بينما يحلّ الهلال ثالثًا بـ17 نقطة، ثم يأتي القادسية رابعًا بـ14 نقطة، والأهلي ونيوم في المركزين الخامس والسادس بـ13 نقطة، فيما يحلّ الاتحاد، حامل اللقب، في المركز الثامن بـ11 نقطة.