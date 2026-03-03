"لا يهمني حقًا" - دونالد ترامب يعبّر عن استخفافه بآمال إيران في المشاركة في كأس العالم، في الوقت الذي تعقد فيه الفيفا اجتماعًا دون مشاركة هذا البلد

يواجه عالم الرياضة الآن واقع أن الدولة المضيفة للبطولة في صراع عسكري نشط مع أحد المشاركين المؤهلين. من المقرر أن تواجه إيران حالياً نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس قبل أن تنتقل إلى سياتل لمواجهة مصر. ومع ذلك، فإن هذه المباريات أصبحت الآن في خطر شديد بعد أن أثارت الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية رداً قاسياً من مسؤولي كرة القدم في طهران. هناك حتى احتمال أن تقام مباراة بين الولايات المتحدة وإيران في دالاس في 3 يوليو، وهي مباراة ستحمل الآن وزناً سياسياً غير مسبوق.

وقد أعربت القيادات الكروية الإيرانية بالفعل عن شكوكها العميقة في قدرتها على التركيز على هذه اللعبة الجميلة في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للقصف. وعقب الغارات الأخيرة، أشار رئيس الاتحاد الكروي الإيراني إلى أن الأجواء الاحتفالية الرياضية قد تلاشت. وقال رئيس الاتحاد الكروي الإيراني مهدي تاج لموقع Varzesh3 الرياضي الإيراني عقب الغارات: "ما هو مؤكد هو أنه بعد هذا الهجوم، لا يمكن أن نتوقع أن نتطلع إلى كأس العالم بأمل".