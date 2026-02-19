Getty Images Sport
"لا ينبغي أن يكونوا في المباراة" - مدرب تشيلسي ليام روزينيور يوجه رسالة قوية ضد العنصرية بعد الإساءة إلى فينيسيوس جونيور
روزينيور يدافع عن فينيسيوس جونيور وسط تحقيقات بشأن إساءة عنصرية
تحدث روزينيور في ظل استمرار الجدل الذي أعقب مزاعم الإساءة العنصرية التي وجهت إلى بريستياني يوم الثلاثاء. وتعرض كل من جوزيه مورينيو ومارك كلاتينبرغ لانتقادات شديدة بسبب ردودهما على الحادث، في حين نشر بنفيكا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي دفاعًا عن لاعبه، مما أدى إلى تفاقم الوضع أكثر.
لا تزال التحقيقات جارية حول ما قاله بريستياني، وقد يواجه حظرًا لمدة 10 مباريات على الأقل إذا ثبتت إدانته بالإساءة العنصرية، وفقًا لصحيفة The Mirror. نفى الأرجنتيني هذه المزاعم في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، أعرب روزينيور عن رأيه في الموقف في رد متعاطف مع فينيسيوس جونيور. وكان واضحًا في أن لا مكان للتمييز العنصري في كرة القدم، مؤكدًا أن أي شخص تثبت إدانته بالعنصرية "لا ينبغي أن يكون في اللعبة".
ما قاله روزينيور عن مزاعم العنصرية ضد فينيسيوس جونيور
وقال روزينيور للصحفيين، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا إندبندنت": "إنه أمر مزعج. دائمًا ما يجب أن يكون هناك سياق لذلك. ما سأقوله هو أن أي شكل من أشكال العنصرية في المجتمع، وليس فقط في كرة القدم، أمر غير مقبول.
لا يمكنني التحدث عن حادثة لا تزال قيد التحقيق. لن أتحدث عن تلك الحادثة. ما أود قوله هو أنه عندما ترى لاعبًا مستاءً كما كان فينيسيوس جونيور، فعادةً ما يكون هناك سبب لهذا الاستياء".
وأضاف روزينيور، في إشارة على الأرجح إلى تعليقات مورينيو بعد المباراة، أن العرق لا ينبغي أن يكون عاملاً مهماً "بغض النظر عن طريقة احتفال اللاعب".
وتابع روزينيور: "لقد تعرضت أنا نفسي للإساءة العنصرية. أعرف أشخاصًا تعرضوا لذلك، وما يجب أن يفهمه الناس هو أن الحكم عليك لشيء يجب أن تفخر به هو أسوأ شيء.
"إذا ثبت أن أي لاعب أو مدرب أو مدير إداري مذنب بالعنصرية، فلا يجب أن يكون في اللعبة. الأمر بهذه البساطة.
"هذه حالة معقدة للغاية عندما تتحدث عن العرق أو الجنس. هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتغير في المجتمع. بصراحة، هذا الأمر يثير اشمئزازي. أعتقد أن هناك نقاشًا أوسع من كرة القدم. أعتقد أنه يجب أن تكون هناك مساءلة أكبر عن هذه الأمور التي يجب القضاء عليها".
تعليقات مورينيو بعد تعرض مدرب تشيلسي السابق لانتقادات شديدة
يأتي هذا بعد أن قال مورينيو، المدرب السابق لتشيلسي، بعد المباراة عقب الحادثة، مما أدى إلى اتهامات بالتلاعب النفسي: "يجب أن يكون هذا هو اللحظة المجنونة في المباراة، هدف مذهل. للأسف، [لم يكن] سعيدًا فقط بتسجيل هذا الهدف المذهل. عندما تسجل هدفًا مثل هذا، تحتفل بطريقة محترمة".
وأضاف: "قلت لـ [فينيسيوس]، عندما تسجل هدفًا كهذا، عليك أن تحتفل وتعود إلى مكانك. عندما كان يتحدث عن العنصرية، أخبرته أن أكبر شخص في تاريخ هذا النادي [يوسيبيو] كان أسود البشرة.
هذا النادي، آخر ما يمكن أن يكون عليه، هو عنصري. إذا كان في ذهنه شيء يتعلق بذلك، فهذا هو بنفيكا.
"لقد أخبروني [فينيسيوس وبريستياني] بأشياء مختلفة. لكنني لا أصدق هذا أو ذاك. أريد أن أكون مستقلاً".
التحقيق سيستمر مع اقتراب مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا
من المرجح أن يستغرق التحقيق في الحادث الذي وقع في ملعب إستاديو دا لوز عدة أسابيع، مما يعني أن بريستياني قد يكون جاهزًا للعب عندما يزور بنفيكا ريال مدريد في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل. ولا شك أن تداعيات التعليقات التي أدلى بها مورينيو وبنفيكا ستستمر في الأيام المقبلة.
يستضيف تشيلسي فريق بيرنلي، الذي يحتل المركز التاسع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، ويأمل في العودة إلى طريق الانتصارات في سعيه لتحقيق مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى تحت قيادة روزينيور هذا الموسم، قبل أن يزور أرسنال في ملعب الإمارات في 1 مارس.
