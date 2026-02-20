"لا ينبغي أن يحدث هذا لأي شخص!" - أسطورة ريال مدريد يتفهم "ألم" فينيسيوس جونيور ويطالب بـ"عقوبة قاسية" لجانلوتشيا بريستياني بعد الإساءة العنصرية المزعومة من قبل لاعب بنفيكا الشاب

أضاف نافاس صوته المؤثر إلى الدعم العالمي لفيني جونيور بعد الفضيحة العنصرية الأخيرة التي تورط فيها النجم البرازيلي. من المكسيك، حيث يلعب حاليًا مع فريق بوماس، تحدث الفائز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا عن تداعيات رحلة مدريد الأخيرة إلى لشبونة لمواجهة بنفيكا. فاز الفريق الأبيض بصعوبة 1-0 بفضل هدف مذهل من فينيسيوس. لكن بعد الهدف بوقت قصير، ركض البرازيلي على الفور نحو الحكم واتهم بريستياني بالعنصرية. قام الحكم بتفعيل بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لمكافحة العنصرية، مما أدى إلى إيقاف المباراة.

أعرب الحارس الكوستاريكي الأسطوري، الذي شهد تطور فينيسيوس المبكر في سانتياغو برنابيو، عن تعاطفه العميق مع الجناح وانضم إلى الأصوات المطالبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) باتخاذ إجراءات حاسمة ضد اللاعب.

وقال لصحيفة AS: "إنه أمر محزن للغاية لأن شيئًا كهذا لا ينبغي أن يحدث لأي شخص في العالم. عندما يحدث ذلك لشخص تعرفه، مثل فيني، تشعر بالأسى تجاهه وتفهم الألم الذي قد يمر به. آمل أن نحاول جميعًا، نحن الذين يمكننا فعل شيء، ضمان ألا يكون لمثل هذا الازدراء ومثل هذه التعليقات مكان، لا مع فيني ولا مع أي شخص آخر".