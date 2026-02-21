"لا يمكن أن نخسر!" - ديكلان رايس يكشف عن رسالة بوكايو ساكا الجريئة قبل ديربي شمال لندن، في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال المتعثر إلى العودة بقوة أمام توتنهام

يظل أرسنال في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أضاع فرصة التقدم بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي بعد أن تلقى صدمة من ولفرهامبتون، الذي عاد في وقت متأخر ليحقق التعادل 2-2 مساء الأربعاء. كان ساكا وبييرو هينكابي قد منحا الغانرز تقدمًا 2-0، لكن هدفي هوغو بوينو وتوم إيدوزي ضمنوا تقاسم النقاط في مولينوكس.

يوم الأحد يمنح فرصة لفريق شمال لندن للرد على منتقديه عندما يزور منافسه المحلي توتنهام، الذي سيكون تحت أنظار المدير الفني الجديد إيغور تودور بعد رحيل توماس فرانك في وقت سابق من هذا الشهر. يحتل توتنهام المركز السادس عشر قبل مباريات نهاية الأسبوع ويواجه خطر الهبوط، حيث يتقدم بفارق خمس نقاط فقط على وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثامن عشر.

لم يخسر رايس في أي مباراة ضد توتنهام منذ انضمامه إلى أرسنال في 2023، وكانت آخر خسارة له أمام الليليوايتس عندما قاد هاميرز في هزيمة 2-0 في موسم 2022-23. والآن، كشف اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ما قاله له زميله في النادي والمنتخب الوطني ساكا عن ديربي شمال لندن عندما انتقل لأول مرة إلى ملعب الإمارات.