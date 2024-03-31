لا يقارن بكلوب ولكنه الأنسب!.. دي زيربي المدرب الأفضل لليفربول

من البديل المثالى لخلافة كلوب في ليفربول؟

يحظى روبيرتو دي زيربى، مدرب فريق برايتون بشعبية كبيرة لدى جماهير ليفربول وأمامه فرصة جديدة للتألق في مباراته اليوم الأحد ضد الريدز بالدوري الإنجليزي.

وظهر دي زيربي، غاضبًا خلال مباراة الفريقين معًا فى أكتوبر الماضي وأكد بعد المباراة أن شعوره بالغضب كان بسبب اعتقاده بأن فريقه كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء، وقال في مؤتمره الصحفي: "أنا أحب كلوب، إنه يستطيع أن يفعل ما يريد ولدي احترام كبير له وأعتبره أحد أفضل المدربين في العالم".

وليس غريبًا أن يشعر دي زيربي، بخيبة أمل مثل أي شخص آخر في إنجلترا عندما أعلن كلوب، فجأة رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم وقال المدرب البالغ من العمر 44 عامًا: "إذا قام بتغيير الدوريات فهذا ليس بالأمر الجيد بالنسبة للدوري الإنجليزي"، ولكن رحيل المدرب الألمانى قد يكون عامل إيجابي لدي زيربي.