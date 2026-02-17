لا يزال جوزيه مورينيو يمتلك بعض السحر - ولا ينبغي استبعاد عودته إلى ريال مدريد، حيث يخطط مدرب بنفيكا لإقصاء البلانكوس من دوري أبطال أوروبا

في حاجة إلى فوز غير متوقع ونتائج أخرى لصالحهم، كان بنفيكا يواجه خطر الخروج المبكر والمهين. بدا أن النتيجة محسومة بعد نصف ساعة فقط، عندما سجل كيليان مبابي هدف التقدم للريال مدريد. لكن، لا أحد يستطيع أن يستبعد فريقًا يدربه مورينيو.

أطلق بنفيكا عودة مثيرة ليتقدم 3-2 قبل الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الأخبار وصلت بأنهم ما زالوا بحاجة إلى هدف آخر للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بفارق الأهداف أمام نابولي وبافوس. ثم ساعد ريال مدريد قضيتهم، حيث طرد راؤول أسينسيو ورودريغو بعد حصولهما على بطاقتين صفراوين، مما مهد الطريق لنهاية رائعة.

أعطت ركلة حرة من مسافة 40 ياردة بنفيكا فرصة أخيرة، حتى أن الحارس أناتولي تروبين تقدم إلى الأمام. قام فريدريك أورسنيس بضربة جميلة، وسقطت الكرة على رأس تروبين، الذي سددها في الشباك ليثير جنون الجماهير.

احتشد زملاء تروبين حوله، وجن جنون مورينيو على خط التماس، وقاد مشجعي بنفيكا في هتاف احتفالي، قبل أن يمنح صبي الكرات الصغير ذكرى لا تنسى عندما أحضنه.

وقال المدرب البرتغالي بعد أن هدأت الأمور: "هدف رائع، هدف تاريخي، هدف كاد أن يهدم الملعب بأكمله - وأعتقد أنه كان مستحقًا جدًا لنا". "ظننت أنني رأيت كل شيء في كرة القدم، لكن في النهاية، لم أرَ كل شيء. بالنسبة لبنفيكا، فإن الفوز على ريال مدريد هو إنجاز رائع".

سيتطلع بنفيكا الآن إلى تحقيق انتصار آخر مرموق، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة ريال مدريد في المباريات الفاصلة. إذا نجح في ذلك، فسيؤكد أن مورينيو لم ينته بعد كمدرب من الطراز الرفيع. وقد يمهد ذلك الطريق لعودة مجيدة إلى البرنابيو في الصيف، حيث لم يحدد ريال مدريد بعد من سيكون خليفة تشابي ألونسو على المدى الطويل.