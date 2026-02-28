"لا يتوقف أبدًا عن مفاجأتنا" – برتيرامي يتطلع إلى أداء سواريز الرائع في إنتر ميامي

بينما من المتوقع أن يقود برتيرامي خط الهجوم هذا الموسم، إلا أنه يدرك أنه يتقاسم هذا المركز مع أحد أكثر المهاجمين نجاحًا في جيله. إن سيرة سواريز الذاتية، التي تشمل ليفربول وأياكس وبرشلونة والمنتخب الوطني الأوروغوايي، تتحدث عن نفسها.

قال بيرتيرامي: "لقد شاهدته لسنوات على التلفزيون، في جميع المباريات والأهداف التي سجلها في برشلونة وفي كل مكان لعب فيه. لقد رأيته هنا في ميامي أيضًا، وهو لا يتوقف عن مفاجأتنا. الآن، بعد أن أصبحت بجانبه كل يوم في التدريبات، أحاول أن أستفيد منه قدر الإمكان، من لمسته الأولى، ومن إنهاءاته، ومن صبره داخل منطقة الجزاء. هذا أمر لا يقدر بثمن".